Confuzie în urma decretului semnat de Putin privind proprietățile rusești din străinătate . SUA: Rusia n-o să capete Alaska înapoi. Medvedev: Războiul nu mai poate fi evitat

Deși conținutul documentului nu este foarte clar, decretul semnat de Vladimir Putin în urma căruia s-a constatat înființarea unei noi agenții de stat a cărei activitate este să identifice proprietăţile rusești din străinătate şi să se asigure că asupra acestora, a stârnit deja numeroase reacții.

Pentru că documentul semnat de Putin nu oferă referințe clare despre ce tipuri de proprietăţi rusești ar urma să fie căutate în străinătate sau despre mărimea bugetului acestei agenții, dar, mai în glumă, mai în serios, au fost destui care s-au gândit inclusiv la Alaska, teritoriu pe care Statele Unite l-au cumpărat de la Rusia în 1867.

Într-un briefing de presă al Departamentului de Stat american, purtătorului de cuvânt al diplomației americane, Vedant Patel, i-a fost solicitată o reacție referitoare la informația conform căreia ”aparent, Putin a semnat astăzi un ordin prin care declară «ilegitimă» vânzarea Alaskăi către Statele Unite”.

„Ei bine, cred că pot – vorbesc în numele tuturor celor din guvernul SUA – să spun că, în mod cert, nu o va primi înapoi. Deci…”, a răspuns purtătorul de cuvânt Vedant Patel, stârnind râsetele celor din sală.

Declarația nu a rămas fără replică. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, cunoscut pentru declarațiile sale provocatoare, a avut o reacție pe rețeaua socială X (fostul Twitter), interzisă în Rusia, dar foarte urmărită în Occident.

„Potrivit unui reprezentant al Departamentului de Stat, Rusia nu va primi Alaska înapoi, care a fost vândută către SUA în secolul al XIX-lea. Atunci, asta e. Și noi, care așteptam să ne fie returnată din moment în moment. Acum, războiul nu mai poate fi evitat”, a scris Dmitri Medvedev pe contul în limba engleză de pe rețeaua X, adăugând la finalul mesajului său un emoticon care râde.

According to a State Department representative, Russia is not getting back Alaska, which was sold to the U.S. in the 19th century.

This is it, then. And we’ve been waiting for it to be returned any day. Now war is unavoidable 😂

