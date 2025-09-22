ONU a convocat o de a Consiliului de Securitate după ce Kremlinul a încălcat spațiul aerian estonian.

Ce s-a întâmplat

Consiliul de Securitate al ONU va organiza luni o reuniune de urgenţă pentru a discuta incursiunile ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei.

Agenția a menționat că va fi pentru prima dată în istoria de 34 de ani a Estoniei când „a solicitat oficial o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate”, conform .

Ce a spus ministrul de Externe al Estoniei

Împreună cu anunțul, ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a emis o declarație în care acuză avioanele lui Putin de „încălcarea integrității teritoriale a Estoniei”.

„Pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești înarmate au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute, încălcând integritatea teritorială a Estoniei și încălcând Carta ONU, care interzice amenințarea sau utilizarea forței”, a spus acesta.

„Prin încălcarea deschisă a spațiului nostru aerian, Rusia subminează principiile care sunt esențiale pentru securitatea tuturor statelor membre ale ONU. Prin urmare, este crucial ca astfel de acțiuni – în special atunci când sunt comise de un membru permanent al Consiliului de Securitate – să fie abordate chiar în cadrul acestui organism”, a adăugat ministrul de Externe.

„Comportamentul Rusiei este incompatibil cu responsabilitățile unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. Și astfel de acțiuni ar fi inacceptabile din partea oricărui stat membru al ONU”, a mai spus el.

Ce spune ministrul rus al Apărării

Ministerul rus al Apărării a negat că avioanele sale au intrat în spațiul aerian estonian, insistând că zborurile au fost efectuate „în strictă conformitate cu regulile internaționale”, conform .

„Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a fost efectuat în strictă conformitate cu regulile internaționale ale spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, fapt confirmat de monitorizarea obiectivă. În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la traiectoria de zbor convenită și nu a încălcat spațiul aerian estonian. Traiectoria de zbor a aeronavei se afla deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, la mai mult de trei kilometri de insula Vaindloo”, a declarat ministrul rus de Externe.

Când va avea loc întâlnirea de urgență

Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, a declarat că întâlnirea de urgență este programată pentru ora 10 dimineața, luni.

Ucraina a prezentat, de asemenea, o cerere de a participa la reuniunea Consiliului de Securitate și de a-și prezenta poziția. Cererea a fost adresată Republicii Coreea, care deține președinția rotativă a consiliului.

„Pentru prima dată în 34 de ani, Estonia a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU”, a scris ministrul adjunct de externe ucrainean Andrii Sybiha pe X.

„Acest lucru arată amploarea fără precedent a amenințărilor reprezentate de Rusia agresivă la adresa stabilității Europei”, a adăugat.

Consultări NATO

În urma încălcării spațiului aerian, Estonia a solicitat, de asemenea, consultări NATO în temeiul articolului 4, mecanismul care permite oricărui membru să aducă în mod oficial o problemă în atenția principalului organism de decizie politică al alianței. O întâlnire urmează să aibă loc săptămâna aceasta.

Estonia este al doilea membru NATO care a solicitat consultări în conformitate cu articolul 4 în ultimele zile, după cererea Poloniei de săptămâna trecută, după ce mai multe drone și avioane de luptă rusești au intrat în spațiul său aerian.

De la ce a pornit totul

Incidentul provocator a avut loc vineri dimineață. Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat de o formațiune de avioane militare rusești, conform unor surse militare din cadrul NATO, citate de agenția de presă Reuters.

Este vorba despre trei avioane de vânătoare de tip MiG-31 care au survolat spațiul aerian al micuțului stat baltic vreme de aproximativ 12 minute.