Procurorii vor o pedeapsă mai grea pentru Constantin Țuțu, fostul deputat apropiat de Vladimir Plahotniuc

Flavia Codreanu
11 feb. 2026, 23:20
Procurorii vor o pedeapsă mai grea pentru Constantin Țuțu, fostul deputat apropiat de Vladimir Plahotniuc
sursa foto: Constantin Țuțu/ Instagram
Cuprins
  1. De ce cer procurorii o pedeapsă mai grea pentru Constantin Țuțu
  2. Ce probleme cu legea a mai avut fostul deputat

Constantin Țuțu, fost deputat și un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, ar putea primi o pedeapsă mult mai aspră după ce procurorii au contestat decizia instanței. Deși acesta a fost condamnat inițial la opt ani de închisoare, anchetatorii de la Chișinău cer acum dublarea sentinței.

Autoritățile consideră că pedeapsa actuală este prea blândă. Țuțu este condamnat pentru fapte de escrocheria sau traficul de influență și riscă că stea la închisoare 15 ani de zile.

De ce cer procurorii o pedeapsă mai grea pentru Constantin Țuțu

Anchetatorii sunt nemulțumiți pentru că judecătorii l-au achitat pe fostul deputat pentru bani obținuți ilegal. Ei susțin că instanța a analizat probele doar dintr-un singur punct de vedere și că s-a bazat prea mult pe declarația unui singur martor. Din acest motiv, procurorii au mers la Curtea de Apel și au solicitat o sentință mult mai dură, care să includă și confiscarea unor sume mari de bani, de aproape 200.000 de euro, potrivit adevărul.

Pe lângă anii de închisoare, aceștia vor ca lui Țuțu să i se interzică dreptul de a mai ocupa funcții publice timp de 15 ani. Procurorii cred că doar astfel de măsuri pot corecta greșelile din prima sentință, pe care o consideră nejustificată.

Ce probleme cu legea a mai avut fostul deputat

Numele lui Constantin Țuțu a apărut în mai multe dosare penale în ultimii ani, atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. El a fost deputat în perioada în care partidul lui Vladimir Plahotniuc se afla la putere, dar a fugit din țară imediat ce guvernarea s-a schimbat. Ulterior, el a fost reținut la graniță și a stat sub control judiciar, în timp ce procesele sale continuau în instanță.

Fostul politician este cercetat chiar și în Rusia, unde autoritățile îl acuză de implicare într-o rețea de trafic de droguri. În prezent, avocatul său spune că acesta se declară nevinovat și că va încerca să își găsească dreptatea la instanța superioară. Până când Curtea de Apel va da o decizie finală, procurorii fac toate demersurile pentru ca bunurile și banii acestuia să fie puși sub sechestru.

