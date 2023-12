Copil român, premiat în Italia după ce a salvat viața mamei sale

Un băiat român în vârstă de 13 ani, care locuiește cu familia în Italia, a fost premiat de autoritățile locale după ce și-a salvat de două ori mama.

Copil român, premiat de autoritățile italiene

Denis a fost premiat după ce a salvat de două ori viața mamei sale. În ultimii ani, Florina a suferit de tromboembolism pulmonar, apoi de cancer. În două rânduri, când mamei sale i-a fost foarte rău, Denis a sunat la

Salvare, deși ea îl rugase să nu ceară ajutor pentru că nu voia să ajungă la spital. Copilul nu a ascultat-o și a chemat ambulanța, gest care a salvat viața femeii.

„Dacă n-ar fi fost fiul meu, nu aș mai fi aici”, a spus Florina pentru , potrivit

În ciuda problemelor de sănătate pe care le are mama sa, Denis își păstrează zâmbetul pe buze, are mulți prieteni și reușește să se concentreze la școală. E acum în clasa a VIII-a la o şcoală din Rosà, are rezultate excelente, iar pasiunea lui este matematica.

„Semenilor mei, și nu numai, vreau să le transmit să fie mereu înțelegători și atenţi la ceilalți”, a spus Denis.