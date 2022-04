Coreea de Nord a testat un nou tip de armă tactică. Două rachete au fost lansate

Coreea de Nord a lansat două rachete în apele din estul peninsulei, zona Hamhung, sâmbătă. Imaginile din timpul testului îl surprind pe președintele țării Kim Jong Un zâmbind și fiind foarte mândru de „ nouă armă tactică”. Proiectilele au zburat aproximativ 110 de kilometri la o altitudine de 25 de kilometri cu o viteză maximă de Mach 4,0 sau mai mică, potrivit Acesta este al 12-lea test din 2022.

Coreea de Nord a crescut numărul de testele cu rachete efectuate în ultimele lui. Pe 24 martie, a fost lansată prima rachetă balistică intercontinentală (ICBM), sfidând dreptul internațional. Doar în primele patru luni ale anului 2022, Nordul a efectuat 12 teste, față de 4 teste în 2020 și 8 în 2021.

Președintele sud-coreean, Moon Jae-in a cerut responsabililor pentru Securitate Națională să urmărească îndeaproape acțiunile militare desfășurate în Coreea de Nord.

„Aceste tipuri de rachete sunt amenințătoare, în special, pentru Coreea de Sud și Japonia pentru că pot declanșa un conflict”, au declarat oficialii sud-coreeni.

Specialiștii în tehnică militară spun că testele ar putea avea mai multe scopuri: mesajul către poporul nord-coreean că „țara lor este puternică în ciuda dificultăților lor economice aparente”. De asemenea, ar putea fi un protest față de faptul că SUA desfășoară exerciții militar cu Coreea de Sud.

North Korea claims it test-fired a new type of tactical guided weapon. Newly released images show Kim Jong Un observing the launch. State media says this test improves the operation of tactical nuclear weapons. Guam Homeland Security says „no immediate threat.”

— Will Ripley (@willripleyCNN)