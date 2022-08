Crimeea: Statul Major al flotei ruse la Marea Neagră, atacat cu o dronă (VIDEO)

Statul Major al flotei ruse la Marea Neagră din Sevastopol a fost ținta unui atac cu dronă, sâmbătă. Obiectul zburător a fost doborât înainte să provoace pierderi de vieții omenești au daune materiale majore, a declarat guvernatorul acestui oraş din Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Rusia, Mihail Razvojaiev, transmite AFP, citată de Agerpres.

The strike 💥 on the headquarters of the Black Sea Fleet in Sevastopol was inflicted by a commercial drone „Mugin-5 Pro” with a payload of ~ 15-20kg, capable of flying without refueling for about 7 hours according to reports. — LX #NAFO (@LXSummer1)

„Drona a fost doborâtă chiar deasupra Statului Major al flotei, a căzut pe acoperiş şi a luat foc”, a scris Razvojaiev pe contul său de Telegram. Incidentul „nu a provocat pagube majore”, nici răniţi, a adăugat el, atribuind atacul forţelor ucrainene.

A drone flew into the roof of the headquarters of the Black Sea Fleet in Sevastopol, Crimea. — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love)

Sistemul de apărare antiaeriană a fost activat sâmbătă la Evpatoria, în vestul Crimeii, potrivit guvernatorului peninsulei, Serghei Aksionov.

has struck at in occupied again this morning, at the headquarters of the Black Sea Fleet in Sevastopol, and this time we know how: with a drone. — Kyle Orton (@KyleWOrton)

Acesta este cel de-al doilea atac cu dronă împotriva Statului Major al flotei ruse la Marea Neagră, la Sevastopol, în mai puţin de o lună. La sfârșitul lunii iulie, o dronă a lovit curtea Statului Major al flotei, rănind 5 angajați. Acuzată de Rusia de acel atac, Ucraina a dezminţit că ar fi fost implicată, calificând acuzaţiile drept „o provocare”.