Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară

Adrian Teampău
24 oct. 2025, 20:14
Preşedintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta - Bestimage / Jeanne Accorsini/Pool/Bestimage
Criză economică în Franța. Comisia de Finanțe a Adunării Naționale, camera inferioară a parlamentului analizează o nouă taxă pentru bogați. Inițiativa aparține partidului de stânga La France Insoumise (Franța Nesupusă)

Cum vrea stânga să rezolve criza economică din Franța

Proiectul, inițiat de La France Insoumise, este de inspirație americană. Pentru a evita o criză economică în Franța, formațiunea propune o nouă taxă pentru persoanele cu venituri ridicate care vor să părăsească țara pentru state cu regim fiscal redus. Dacă legea va fi adoptată, aceste persoane vor fi obligate să plătească impozite în Franța timp de zece ani după ce părăsesc țara, relatează Daily Mail.

Propunerea legislativă, care a fost denumită „taxă universală țintită”, s-ar aplica exclusiv cetățenilor francezi cu venituri anuale de peste 235.500 de euro. Sunt vizați cei care doresc să se mute într-o țară unde nivelul de impozitare este cu cel puțin 40% mai mic decât în Franța. Proiectul stabilește că pentru a intra sub incidența acestei taxe, persoanele vizate trebuie să fi locuit în Franța cel puțin trei dintre ultimii zece ani.

Inițiativa a fost promovată într-un moment de blocaj politic și de presiune bugetară la Paris. Premierul Sébastien Lecornu, numit de președintele Emmanuel Macron, încearcă să obțină aprobarea pentru un buget de austeritate până la sfârșitul anului. El vine după doi foști premieri care au fost demişi de parlament ca urmare a unor tentative de reducere a cheltuielilor. Franța se confruntă cu o criză economică.

Cum a apărut ideea taxei

Aeastă taxă a fost propusă de economistul francez Gabriel Zucman. Acesta a estimat că o taxă anuală de 2% pe averile de peste 100 de milioane de euro ar putea aduce statului aproximativ 20 de miliarde de euro pe an. Banii ar fi colectați de la circa 1.800 de gospodării și ar putea rezolva parțial această criză economică.

Susținătorii proiectului îl dau ca exemplu pe miliardarul Bernard Arnault, fondatorul grupului LVMH. Acesta este unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Averea sa a crescut, recent, cu 19 miliarde de dolari într-o singură zi.

Parlamentul francez urmează să discute în weekend o versiune a acestei propuneri, denumită neoficial „taxa Zucman”.

Pe de altă parte, guvernul și extrema dreaptă se opun ideii de a impozita activele profesionale. Aceștia propun o taxă limitată. Aceasta ar urma să fie aplicată fondurilor de investiții și entităților de administrare a averilor de peste 5 milioane de euro. Potrivit calculelor Ministerului de Finanțe, măsura ar aduce la buget circa un miliard de euro anual, de la aproximativ 10.000 de contribuabili.

Criză economică și blocaj politic

Franța se confruntă cu o criză economică, dar și cu o situație de blocaj politic după alegerile parlamentare anticipate de anul trecut. Emmanuel Macron care a convocat alegerile sperând să consolideze puterea partidului său, a obținut un rezultat contrar.

Alianța prezidențială a pierdut majoritatea absolută, iar extrema dreaptă și stânga radicală au câștigat teren.

Într-un climat de nemulțumire socială și stagnare economică, dezbaterea privind taxarea marilor averi a redevenit un simbol al diviziunilor din societatea franceză.

