Cristian Tudor Popescu a declarat că Donald Trump, în al doilea său mandat de președinte al Statelor Unite, se comportă precum un dictator sau un monarh absolutist. Gazetarul a lăudat apoi („Santinela Estică”) prin care europenii construiesc practic un baraj în fața pericolului rusesc, dovadă că liderii de pe continent s-au lămurit de adevăratele intenții ale lui Trump în Europa.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus CTP despre apucăturile dictatoriale ale lui Trump

Întrebat dacă îl consideră pe Donald Trump un dictator, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Păi, dar ce face Donald Trump? Modul în care conduce în America cu ce aseamănă, în clipa de față? Ce face? E ceva democratic în tot ce a făcut Trump de când a ajuns președinte acum, în al doilea mandat? În primul mandat au mai fost niște oameni pe lângă el care să-l oprească. Acum nu mai ține seama de nimic, după cum puteți vedea. Și el spune: ”sunt președintele ales, prin urmare pot să fac ce vreau!”. Așa spune dl Trump, adică e un mornah absolutist, așa se consideră. Nici măcar un monarh constituțional, ci un monarh de drept divin, așa cum e regele Charles, că de aceea s-a dus acolo dl Trump”.

Anterior, acesta că Donald Trump, la fel ca Nicolae Ceaușescu, e un dictator. Ambii, în viziunea lui CTP, sunt „personaje autocratice, primitive și, în esență, niște mârlani”.

Cum încearcă Marea Britanie să justifice Brexitul folosind vizita lui Trump

„ acum e legat de atitudinea lui Trump față de Europa. Ce face acum Marea Britanie e să încerce să demonstreze cetățenilor săi la ce e bun Brexitul. Până acum n-a reușit să demonstreze lucrul ăsta în niciun fel și modul în care funcționează economia, și relațiile sociale, și învățământul în Marea Britanie acum arată clar că Brexitul n-a folosit la nimic bun, dimpotrivă.

Dar acum se încearcă să demonstreze, sperând să creeze o relație separată de Europa, specială cu Donald Trump, să aibă niște contracte comerciale speciale pentru Marea Britanie, în contrast cu acordul care s-a încheiat după discuții foarte dure între Trump și Ursula von der Leyen, între UE și Trump.

Și acum guvernul britanic vrea să spună: ”uite ce bine că suntem noi în afara UE, că putem să negociem separat avantajos pentru noi contracte comerciale cu Statele Unite!”.

Acum nu știu și dacă o să meargă această strategie britanică, pentru că au de-a face cu un țepar de clasă mondială în Donald Trump, care s-ar putea să-i tragă în piept. Încă nu s-au încheiat contractele respective, o să vedem. Dar asta e ideea”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Ce spune CTP despre adevăratele intenții ale lui Trump în Europa

Gazetarul a mai afirmat că Trump n-a intenționat niciodată să ajute Europa cu adevărat, ci pur și simplu a vrut să se ajungă la un acord de pace între Ucraina și Rusia, indiferent cum ar fi arătat acesta, ca să se poată lăuda cu asta și în speranța că va obține Premiul Nobel pentru Pace.

„Face bine ce face UE acum, că construiește această structură numită ”Santinela Estului”, trimițând avioane în Polonia, diverse țări europene, și începând să edifice aici un baraj împotriva Rusiei, pentru că dincolo, sigur, de tangourile diplomatice, mulți dintre liderii europeni s-au lămurit că nu au ce să aștepte de la Donald Trump”, a punctat CTP.

Ce l-a intrigat pe CTP la Melania Trump

De asemenea, Cristian Tudor Popescu a mai afirmat în emisiune că l-a „intrigat” pălăria pe care a purtat-o Melania Trump în timpul ceremoniilor de la Windsor: „Pălăria aia îi acoperă fața complet, e ca o pălărie de luptător chinez de kung fu. Nici nu știu dacă vede bine pe unde merge. Noi nu-i vedem fața. Nu înțeleg de ce nu trebuie să-i vedem fața Melaniei Trump. E bizar, mi se pare bizar”.