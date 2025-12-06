Gazetarul Cristian Tudor Popescu a afirmat că Statele Unite și Rusia au un obiectiv comun, anume dispariția Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV, în contextul în care Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, publicată vineri sub semnătura președintelui Donald Trump, e neobișnuit de critică față de UE, dar foarte blândă cu Rusia agresoare. Documentul practic marchează o ruptură ideologică profundă a Washingtonului de UE.

CTP: Există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE

„Care e ideea Americii în clipa de față? America e interesată de Europa în continuare, dar vrea o Europă fără Uniunea Europeană. Vrea desființarea Uniunii Europene și state separate cu care ea să facă acorduri comerciale, să câștige de pe urma lor, în niciun caz să le apere. Asta nu! Au spus că până în 2027 trebuie să preia Europa toate structurile de apărare ale NATO.

Ce va face Rusia în condițiile în care UE ar dispărea? Ce a făcut după al Doilea Război Mondial, când a controlat jumătate din Europa cu guverne care erau fidele Kremlinului, aliați practic ai Kremlinului. Asta vrea Rusia.

Deci există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE, pentru a stăpâni ambele Europa”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

CTP: Ordinea internațională acum e ordinea de cartier

Gazetarul a mai susținut că în întreaga Europă avem mișcări suveraniste, izolaționiste, anti-UE care au „șanse mari de izbândă”. Totodată, acesta a remarcat ironia faptului că tocmai cei care se pretind suveraniști refuză cu încrâncenare să lupte pentru independența propriilor lor țări, în fața unei Rusii tot mai periculoase: „Doresc o înțelegere cu Rusia, cădere la pace, vedem cum facem și fiecare în țara lui. Asta e atmosfera. Deci Statele Unite ale Europei rămân o temă de SF în acest moment”.

„Ordinea internațională acum e ordinea de cartier, în care se percepe taxă de protecție. Asta face Trump acum. Cine vrea să fie protejat de America trebuie să plătească taxă de protecție”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a mai spus că America vrea acum să continue și să stăpânească emisfera de vest. Asta înseamnă că va ocupa canalul Panama, să controleze resursele din America de Sud, apoi Mexicul, Caraibele, Venezuela, Canada și „poate că vor reuși și să pună mâna și pe Groenlanda până la urmă”.

Ce a stârnit Trump? CTP: O lume întreagă e derutată

Cât despre noua a României în acest context, gazetarul a afirmat: „Cred că nu știu ce să facă responsabilii noștri din CSAT, în frunte cu președintele. Nu știu ce să facă. (…) Acea strategie de securitate nu înseamnă nimic. Nu au soluție în momentul ăsta. Nu suntem singurii care n-avem soluție, o lume întreagă e derutată în momentul de față, nu știe ce să facă, nu știe care va fi următoarea mișcare a lui Donald Trump. Nimeni nu știe lucrul ăsta. (…) Ne înarmăm și noi, suntem și noi în treabă, ca să zic așa”.