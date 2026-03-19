Acasa » Politică » CTP: „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari". Adevăratele intenții ale PSD

CTP: „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari”. Adevăratele intenții ale PSD

Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 09:07
CTP: „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari”. Adevăratele intenții ale PSD
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Dialoguri alese cu Mihai / YouTube

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat adevăratele intenții ale PSD privind bugetul pe anul acesta, blocat în Parlament și nevotat încă, precum și prețurile în creștere la benzină și motorină.

CTP: În plină criză, nu rezolvi nimic cu empatie, ci cu bani

Gazetarul a explicat întâi că PSD-iștii propun măsuri sociale, deși n-arată nicio sursă de bani pentru ele, și n-o fac din empatie, cuvânt pe care l-au învățat și „îl mestecă în neștire”: „PSD s-a întors către originile sale seculare. „Doctrina” de acum nu este altceva decât ideea-far a bolșevismului: „Luăm de la bogați, prin orice mijloace, și dăm la săraci. Cine nu e de acord este un dușman al poporului. Noi, bolșevicii, suntem singurii lui prieteni”. Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari. Nu arată nicio sursă de finanțare, „singurul argument” pentru amendamentul lor la buget este „empatia”, au învățat cuvântul ăsta și îl mestecă în neștire, căci ei ar avea așa ceva din belșug, în vreme ce Bolojan sau USR sunt niște monștri fără suflet”.

Or, continuă CTP, în plină criză, cum e România acum, „nu rezolvi nimic cu empatie, ci cu bani”, iar pensionarii, copiii cu dizabilități sau femeile gravide nu pot fi ajutați decât prin redresare economică: „E ca în situația în care un om neînstare să înoate se înfige cu mâinile și picioarele în cel care poate să înoate, blocându-l, când singura șansă pentru amândoi e ca înotătorul să aibă mâinile și picioarele libere”.

Și tocmai de aceea, prioritatea ar trebui să fie oamenii care muncesc și care contribuie activ la redresarea economică: „De aceea, eu, unul, nu consider că prioritatea sunt categoriile pasive de mai sus. Prioritatea sunt cei care pot să ajute în mod real, cei ce muncesc eficient și își pierd, totuși, locurile de muncă. „Empatia” pesedistă e generată de faptul că pensionarii ies în număr mare la vot…”.

Ce spune CTP despre prețurile la benzină și motorină

Cristian Tudor Popescu a comentat și situația prețurilor în creștere la benzină și motorină, punctând că, oricum, românii „sunt dispuși să renunțe chiar și la sfintele bere și mici” numai să nu renunțe la obsesia pentru mașina personală.

„Vorbind despre „scumpirea prețurilor” la carburanți, cum strigă țiparnițele tv, în copleșitoare majoritate niște chinuitoare ale limbii române, eu știu 3 lucruri:

1) Nu-mi amintesc când am văzut ultima dată prețurile la benzină și motorină scăzând, indiferent de evoluțiile mondiale de prețuri.
2) Mulți români sunt dispuși să renunțe chiar și la sfintele bere și mici, ca să poată circula cu mașina personală.
3) Niciunul dintre aceștia nu va recunoaște că saltul spre 10 lei litrul îl datorează bunului plac al bunului Trump”, a mai scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

