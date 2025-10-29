Timp de câteva ore, Regina Maxima a Țărilor de Jos s-a antrenat cot la cot cu soldații dintr-un centru de instrucție. Vopsită pe față în culori de camuflaj și îmbrăcată în uniformă militară, Suverana a luat parte la un exercițiu, în apropiere de Amsterdam, informează DPA.

Ce a făcut Regina Maxima a Țărilor de Jos în timpul antrenamentului militar

În această perioadă, Suverana va lua parte la două sesiuni de instruire alături de Poliția militară. Într-o vizită la centrul de instruire și educație al Royal Netherlands Marechaussee din Harderwijk, Regina Maxima a exersat tratarea răniților pe frontul de luptă. Pentru ca atmosfera să fie cât mai autentică, pe toată durata antrenamentului, în jurul ei, se auzeau focuri de armă simulate, au declarat participanții la instruire pentru radioul public olandez.

Centrul de instruire și educație al Royal Netherlands Marechaussee din Harderwijk se află la aproximativ 70 de kilometri est de .

Moștenirea tronului Țărilor de Jos și-a început instrucția în cadrul armatei

În luna septembrie a acestui an, fiica reginei Maxima, prințesa moștenitoare Amalia, și-a început pregătirea militară. În vârstă de 21 de ani, tânăra a început atât instrucția în marină, ca marinar de clasa a treia, cât și în armata și forțele aeriene, ca soldat de clasa a treia. La finalul celor doi ani de instrucție, Amalia va avansa la gradul de caporal și va face parte din rezerva armatei.

Amalia nu a participat de la început la antrenamentul fizic, care include tir și curse cu obstacole, fiind nevoită să se recupereze după o fractură de braț suferită la începutul lunii iunie. Însă, a urmat module teoretice, instruire și sarcini la Statul Major al Apărării.

În paralel, Prințesa moștenitoare a Țărilor de Jos studiază Dreptul la Universitatea din Amsterdam, potrivit . La începutul acestei veri, și-a terminat licența, pe specializarea Științe Politice, Psihologie, Drept și Economie, la aceeași universitate.