Atac cu cuțitul la Amsterdam. Sunt mai multe victime. Primele imagini și mărturii de la fața locului: „Femeia a căzut la pământ. Tremur tot, puteam să fiu eu”

Atac cu cuțitul pe strada Sint Nicolaasstraat din apropiere de Piața Dam din . Cel puțin 5 persoane au fost rănite, joi, iar un suspect a fost reținut, potrivit agențiilor internaționale de presă, citate de . Atacul a avut loc în jurul orei 16:20 (ora României).

Poliția a transmis că nu are informații cu privire la cauza sau motivul incidentului și că aceste aspecte vor fi clarificate în urma unei anchete.

La fața locului a ajuns și un elicopter pentru a prelua victimele.

Momentan, nu se cunosc informații privind starea răniților. La momentul

The attacker has been detained, but his motive remains unknown.

An unidentified man with a knife attacked pedestrians at Dam Square, injuring at least 5 people.

🔥 Another day. Another mass stabbing in Europe.

Today, it’s the turn of Amsterdam to face senseless horror at the hands of a “knifeman”

By tomorrow, it probably won’t even get a mention.

In other words, lessons were not learned and they never will be.

