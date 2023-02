Cum a reacționat liderul de la Kiev în momentul în care o jurnalistă l-a întrebat dacă îl poate îmbrățișa (VIDEO)

Președintele Ucrainei a fost miercuri la Londra, unde a obţinut din partea Marii Britanii ucraineni pentru folosirea unor avioane de luptă occidentale.

Se pare că un moment din conferința de presă susținută de Volodimir Zelenski și premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, miercuri, la Londra, a ajuns viral pe rețelele de socializare.

În timpul sesiunii de întrebări din partea presei, o jurnalistă BBC Ucraina l-a întrebat dacă îl poate îmbrățișa.

Întrebarea a fost cu atât mai neașteptată, având în vedere măsurile de securitate sporite în ceea ce-l privește pe liderul ucrainean.

„Domnule președinte, chiar aș vrea să vă îmbrățișez, dar nu am voie”, i-a spus jurnalista acestuia.

„De ce nu. Te rog, mă poți îmbrățișa”, i-a răspuns Zelenski, care a coborât de la pupitru pentru o îmbrățișa, notează .

BBC journalist said she wanted to hug President Zelensky to thank him but understood that’d be impossible (due to security measures).

President Zelensky: Challenge Accepted!

— Igor Sushko (@igorsushko)