Externe

Cum a reușit patronul unei cafenele să stârnească un val de controverse în online? „Este lipsit de respect”

06 ian. 2026, 17:08
Cum a reușit patronul unei cafenele să stârnească un val de controverse în online? „Este lipsit de respect”
Sursa foto: unspalash
Cuprins
  1. Cum au reacționat oamenii la afișul lipit de proprietarul unei cafenele
  2. Cu cât a crescut prețul unei cafele, în Spania

Începutul anului vine adesea cu noi rezoluții. Mersul la sală, punerea unor bani deoparte, schimbarea locului de muncă sau stabilirea unui obiectiv de lectură – orice ajută la începerea anului cu motivație. Ceva similar se întâmplă adesea și în afaceri, deși aceste schimbări nu au întotdeauna un impact pozitiv asupra clienților. Un bun exemplu în acest sens este schimbarea pe care și-a dorit-o proprietarul unei cafenele. 

„Începând cu 1 ianuarie, prețurile tuturor băuturilor vor crește cu 10 cenți, așa că nu mă deranjați mai târziu”, scrie pe afișul pe care proprietarul unei cafenele l-a lipit pe geam, ca avertisment pentru clienții săi.

Cum au reacționat oamenii la afișul lipit de proprietarul unei cafenele

Modul în care a fost formulat afișul a provocat indignare, iar mulți s-au plâns de acest lucru în comentariile unei postări care surprinde afișul.

„Nu intru într-un loc ca acesta. Pe lângă creșterea prețurilor pentru că are chef, este lipsit de respect”, este un comentariu.

Alții merg mai departe și subliniază modul în care prețurile au crescut de la pandemia din 2020.

„Dacă totul continuă să crească, barurile vor deveni un mit”,

„Încă un loc unde nu se poate mânca. Nu din cauza creșterii prețurilor, ci din cauza aroganței și a încrederii”, sunt alte două comentarii.

Cu cât a crescut prețul unei cafele, în Spania

Cetățenii spanioli sunt nemulțumiți de creșterea continuă a prețurilor, iar datele, în special cele referitoare la cafea, indică exista unei tendințe de majorare a tarifelor. Acest fenomen se datorează creșterii prețurilor la materiile prime, ceea ce se traduce prin costuri mai mari pentru baruri și restaurante.

Ouăle, cafeaua, carnea de vită, ciocolata și cacaoa sunt produsele alimentare care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în Spania între ianuarie și noiembrie 2025, potrivit unui raport al ziarului Cinco Días, citat de Huffington Post.

Conform celor mai recente date privind Indicele Prețurilor de Consum (IPC) pentru luna noiembrie, prețul cafelei a crescut cu 17%, al cărnii de vită cu 15,6%, al ouălor cu 30%, iar cacaoa și pudra de ciocolată s-au scumpit cu 12,4%.

