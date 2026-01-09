B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice

Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice

Adrian A
09 ian. 2026, 13:22
Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice
Cuprins
  1. 6 miliarde de dolari pentru Groenlanda?
  2. Sau 60 de miliarde de dolari?
  3. Trump, între NATO și Groenlanda

Donald Trump și-a făcut un plan de rezervă pentru a pune mâna pe Groenlanda. El ar vrea să dea până la 100.000 de dolari fiecărui localnic.

6 miliarde de dolari pentru Groenlanda?

Oficialii americani au discutat despre trimiterea de plăţi forfetare către locuitorii din Groenlanda, ca parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca şi să se alăture Statelor Unite.

Potrivit Reuters, deşi suma exactă în dolari şi logistica plăţii nu sunt clare, oficialii americani, inclusiv consilierii de la Casa Albă, au discutat despre sume cuprinse între 10.000 şi 100.000 de dolari de persoană.

Multe detalii despre eventualele plăţi sunt neclare, cum ar fi momentul şi modul în care acestea ar fi distribuite dacă administraţia Trump ar urma această cale sau ce anume s-ar aştepta de la groenlandezi în schimb.

Sau 60 de miliarde de dolari?

Pe de altă parte, o analiză a celor de la banca olandeză Rabobank arată că un milion de dolari pentru fiecare locuitor al Groenlandei ar fi o cale aproape sigură pentru Trump.

„Deși o preluare totală a puterii de către armată americană pare puțin probabilă, manevrele diplomatice sunt o altă problemă. Abordarea lui Trump față de arta guvernării a fost adesea descrisă ca fiind „prea mult băț, prea puțin morcov”.

În cazul Groenlandei, am putea vedea puțin mai mult morcov. Totuși, cu o populație de doar aproximativ 50.000 de locuitori, ne-am putea imagina un experiment mental în care, pentru prețul foarte mic de 50 de miliarde de dolari, SUA oferă fiecărui groenlandez 1 milion de dolari în schimbul țării sale. Acest lucru s-ar putea dovedi mai atractiv.”, arată analiza specialiștilor olandezi.

Trump, între NATO și Groenlanda

Donald Trump, a declarat joi că „poate fi o alegere” pentru Washington dacă ar trebui să aleagă între controlul Groenlandei și menținerea alianței NATO, pe fondul unei noi încercări de a achiziționa insula din Cercul Polar Arctic. Trump a sugerat, de asemenea, că alianța ar fi ineficientă fără SUA.

Asta, în timp ce celelalte state NATO au cerut alianței să își consolideze prezența în Arctica. Într-o reuniune cu ușile închise de joi, la Bruxelles, ambasadorii Alianței nord-atlantice au convenit că organizația ar trebui să își consolideze flancul arctic, potrivit diplomaților, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre discuțiile sensibile, după cum scrie Politico.

Tags:
Citește și...
O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
Externe
O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
CTP spune că Trump a împușcat-o pe femeia din Minneapolis, nu polițistul de imigrări. Argumentele gazetarului
Externe
CTP spune că Trump a împușcat-o pe femeia din Minneapolis, nu polițistul de imigrări. Argumentele gazetarului
Se extind protestele în Iran: Regimul a blocat accesul la internet și telefonie. Cel puțin 45 de morți / Donald Trump, nou avertisment (VIDEO)
Externe
Se extind protestele în Iran: Regimul a blocat accesul la internet și telefonie. Cel puțin 45 de morți / Donald Trump, nou avertisment (VIDEO)
O trusă pentru vânarea vampirilor, veche de peste un secol, a fost descoperită în Polonia: „Există și altele mai vechi, dar sunt și mai rare” (FOTO)
Externe
O trusă pentru vânarea vampirilor, veche de peste un secol, a fost descoperită în Polonia: „Există și altele mai vechi, dar sunt și mai rare” (FOTO)
Kievul, lovit de rachete și drone: cel puțin trei morți și zeci de răniți
Externe
Kievul, lovit de rachete și drone: cel puțin trei morți și zeci de răniți
Trump anunță atacuri „terestre” împotriva cartelurilor: „Cartelurile conduc Mexicul”
Externe
Trump anunță atacuri „terestre” împotriva cartelurilor: „Cartelurile conduc Mexicul”
Globurile de Aur 2026 aduc pe scena galei cele mai mari vedete. Cine va prezenta câștigătorii prestigioaselor premii
Externe
Globurile de Aur 2026 aduc pe scena galei cele mai mari vedete. Cine va prezenta câștigătorii prestigioaselor premii
Jaf de peste un milion de euro în Franța. Victima: bijutierul vedetelor
Externe
Jaf de peste un milion de euro în Franța. Victima: bijutierul vedetelor
Zelenski a avertizat că există riscul unui atac rusesc de amploare: „Este foarte important să fim atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergem mereu la adăposturi” (VIDEO)
Externe
Zelenski a avertizat că există riscul unui atac rusesc de amploare: „Este foarte important să fim atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergem mereu la adăposturi” (VIDEO)
Acord istoric la Madrid. Biserica Catolică spaniolă va despăgubi victmele abuzurilor sexuale comise de preoți
Externe
Acord istoric la Madrid. Biserica Catolică spaniolă va despăgubi victmele abuzurilor sexuale comise de preoți
Ultima oră
14:03 - Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
13:53 - Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
13:48 - Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
13:41 - Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
13:29 - O boală misterioasă a apărut la Stația Spațială Internațională. Echipajul revine de urgență pe Pământ
13:27 - Anamaria Prodan, mărturisiri sfâșietoare despre părinții ei: „Vorbesc cu mama în fiecare zi. O visez și pe ea, și pe tata”
12:58 - Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
12:46 - Dezvăluiri neașteptate! Cornel Păsat susține că a fost agresat de Bianca, soția sa: „Până și Macron și-a luat-o, nu e nicio rușine”
12:44 - EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
12:40 - Monica Anghel: „Tot anul a fost cu probleme”. Ce se întâmplă în viața acesteia