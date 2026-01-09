Cum ar putea cumpăra Trump Groenlanda. Câți bani ar vrea să dea fiecărui locuitor al insulei arctice

Donald Trump și-a făcut un plan de rezervă pentru a pune mâna pe Groenlanda. El ar vrea să dea până la 100.000 de dolari fiecărui localnic.

6 miliarde de dolari pentru Groenlanda?

Oficialii americani au discutat despre trimiterea de plăţi forfetare către locuitorii din Groenlanda, ca parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca şi să se alăture Statelor Unite.

Potrivit , deşi suma exactă în dolari şi logistica plăţii nu sunt clare, oficialii americani, inclusiv consilierii de la Casa Albă, au discutat despre sume cuprinse între 10.000 şi 100.000 de dolari de persoană.

Multe detalii despre eventualele plăţi sunt neclare, cum ar fi momentul şi modul în care acestea ar fi distribuite dacă ar urma această cale sau ce anume s-ar aştepta de la groenlandezi în schimb.

Sau 60 de miliarde de dolari?

Pe de altă parte, o analiză a celor de la banca olandeză arată că un milion de dolari pentru fiecare locuitor al Groenlandei ar fi o cale aproape sigură pentru Trump.

„Deși o preluare totală a puterii de către armată americană pare puțin probabilă, manevrele diplomatice sunt o altă problemă. Abordarea lui Trump față de arta guvernării a fost adesea descrisă ca fiind „prea mult băț, prea puțin morcov”.

În cazul Groenlandei, am putea vedea puțin mai mult morcov. Totuși, cu o populație de doar aproximativ 50.000 de locuitori, ne-am putea imagina un experiment mental în care, pentru prețul foarte mic de 50 de miliarde de dolari, SUA oferă fiecărui groenlandez 1 milion de dolari în schimbul țării sale. Acest lucru s-ar putea dovedi mai atractiv.”, arată analiza specialiștilor olandezi.

Trump, între NATO și Groenlanda

Donald Trump, a declarat joi că „poate fi o alegere” pentru Washington dacă ar trebui să aleagă între controlul Groenlandei și menținerea alianței NATO, pe fondul unei noi încercări de a achiziționa insula din Cercul Polar Arctic. Trump a sugerat, de asemenea, că alianța ar fi ineficientă fără SUA.

Asta, în timp ce celelalte state NATO au cerut alianței să își consolideze prezența în Arctica. Într-o reuniune cu ușile închise de joi, la Bruxelles, ambasadorii Alianței nord-atlantice au convenit că organizația ar trebui să își consolideze flancul arctic, potrivit diplomaților, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre discuțiile sensibile, după cum scrie .