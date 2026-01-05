Donald Trump vrea să ia Groenlanda: „Ne vom ocupa de asta în două luni”. Răspunsul premierului groenlandez (VIDEO)

Donald Trump s-a lăsat luat de val și, după ce a amenințat și Cuba și Columbia și Iranul, a revenit la problema pe care o are cu Groenlanda. Și anunță că va pune mâna pe insula arctică în două luni de zile.

Trump amenință Groenlanda

Donald Trump a avertizat duminică că va rezolva cât de curând și problema Groenlandei. Nu a precizat dacă va intra cu armata în teritoriul autonom, dar a lăsat de înțeles că nu se va lăsa până nu va pune mâna pe insula arctică.

„Avem nevoie de Groenlanda din perspectiva securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea face faţă. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni. Haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile.”, a declarat Donald Trump.

Răspunsul premierului din Groenlanda

La câteva ore după declarațiile liderului de la Casa Albă a venit și răspunsul premierului Jens Frederik Nielssen. Care s-a săturat de amenințările de anexare venite din partea lui Trump.

„Ajunge. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare.

Când președintele Statelor Unite spune „avem nevoie de Groenlanda” și ne asociază cu Venezuela și intervenții militare, nu este doar greșit. Este profund lipsit de respect. Țara noastră nu este un obiect al retoricii marilor puteri. Suntem un popor. O țară. Și o democrație. Iar acest lucru trebuie respectat. Mai ales de prieteni apropiați și loiali. Amenințările, presiunea și discuțiile despre anexare nu își au locul între prieteni.

Nu așa vorbești cu un popor care a demonstrat în mod repetat responsabilitate, stabilitate și loialitate. Groenlanda este casa și teritoriul nostru. Și așa va rămâne.”, a scris premierul Groenlandei pe Facebook.

De ce ar vrea Trump să ia Groenlanda

De la preluarea mandatului în urmă cu un an, Trump a zguduit Europa cu planurile sale declarate privind , considerată importantă din punct de vedere strategic pentru apărare și ca viitoare sursă de bogăție minerală. Aici se află cea mai nordică bază militară a SUA, la Pituffik, pe care vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a vizitat-o în martie.

Președintele SUA a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a obține controlul asupra teritoriului, într-un moment în care SUA, China și Rusia se luptă pentru putere în Arctica, o perspectivă care a declanșat condamnări și neliniște pe insulă.

„Nu exclud această posibilitate. Nu spun că o voi face, dar nu exclud nimic. Avem mare nevoie de Groenlanda.”, a declarat Trump postului american de televiziune NBC în luna mai, când a fost întrebat despre o eventuală preluare prin forță.

Trump nu este primul preşedinte american care lansează ideea de a anexa Groenlanda.

În 1867, când preşedintele Andrew Johnson a cumpărat Alaska de la Imperiul Rus, el a luat în considerare şi achiziţionarea Groenlandei. Iar la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, administraţia Truman a oferit Danemarcei 100 de milioane de dolari pentru insulă.