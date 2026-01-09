Kate Middleton, dezvăluiri sincere despre cancer. Prințesa de Wales a fost mereu extrem de rezervată când a venit vorba despre problemele sale de sănătate. Deși publicul nu știe nici astăzi ce tip de cancer a avut, ea a ales să se deschidă recent și să vorbească, indirect, despre calvarul prin care a trecut în timpul tratamentului.

Declarațiile au fost făcute cu o zi înainte ca soția Prințului William să împlinească 44 de ani, moment cu o puternică încărcătură emoțională.

Kate Middleton, dezvăluiri sincere despre cancer. Când a anunțat diagnosticul crunt

În primăvara anului 2024, Kate Middleton a confirmat public că a fost diagnosticată cu cancer, fără a oferi detalii despre tipul bolii. În septembrie 2024, Prințesa de Wales anunța că a finalizat tratamentul de chimioterapie, iar în ianuarie 2025 a transmis că se află în remisie.

Pe tot parcursul acestei perioade, viitoarea Regină a Marii Britanii a ales să păstreze discreția inclusiv în privința frecvenței tratamentelor.

Kate Middleton, dezvăluiri sincere despre cancer. Ce a spus despre perioada tratamentului

Momentul emoționant a avut loc în timpul unei vizite oficiale la Spitalul Charing Cross din vestul Londrei, unde Kate Middleton și Prințul William au dorit să le mulțumească angajaților pentru munca depusă.

Într-o discuție cu un voluntar al organizației Charities Together, acesta le-a povestit cum pacienții și aparținătorii petrec ore întregi în spitale, așteptând tratamentele.

Reacția Prințesei a fost una spontană și sinceră: „Știu”.

Apoi, Kate s-a întors către Prințul William, i-a pus mâna pe umăr și a adăugat: „Și tu știi”.

Gestul și cuvintele au fost interpretate ca o recunoaștere publică, rară, a suferinței prin care a trecut.

Ce a spus Prințul William despre experiența din spitale

Ulterior, în cadrul unei discuții oficiale, a făcut referire directă la perioada în care soția sa s-a confruntat cu boala și la impactul pe care sistemul medical l-a avut asupra familiei lor.

„Amândoi am avut experiențe diferite cu spitalele. Eu, lucrând cu ambulanța aeriană, iar Catherine, prin recenta ei experiență în domeniul sănătății. Faptul că am venit astăzi aici ne-a reamintit cât de importante sunt toate echipele, întregul personal, pacienții. Este extrem de emoționant și important să recunoaștem și să apreciem tot ceea ce se întâmplă în cadrul NHS și acea legătură foarte puternică dintre pacient și îngrijitor”, a declarat Prințul William, potrivit .

De ce au emoționat declarațiile cuplului regal

Confesiunile discrete ale lui Kate Middleton și declarațiile Prințului William au oferit o imagine rară a vulnerabilității cuplului regal, cunoscut pentru sobrietate și reținere în spațiul public.

Vizita la spital a fost percepută nu doar ca un gest oficial, ci și ca o formă de recunoștință personală față de cadrele medicale din sistemul public britanic.

Deși boala se află în remisie, Prințesa de Wales continuă să-și reia treptat activitățile publice, punând accent pe sănătate, echilibru și familie.