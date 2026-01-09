B1 Inregistrari!
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile

Ana Maria
09 ian. 2026, 17:42
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Xinhua
Cuprins
  1. Care este motivul arestării lui Jacques Moretti, patronul barului din Elveția
  2. Ce acuzații sunt aduse proprietarilor barului
  3. Cum au reacționat familiile celor decedați
  4. Patronul barului din Elveția, arestat. Ce a declanșat incendiul

Patronul barului din Elveția a fost arestat. În urma incendiului devastator de la barul Le Constellation din Crans-Montana, soldat cu 40 de morți, printre care și un tânăr român, dar și peste 100 de răniți, în noaptea de Revelion, autoritățile elvețiene au decis reținerea managerului localului, Jacques Moretti, informează Sky News.

Care este motivul arestării lui Jacques Moretti, patronul barului din Elveția

Conform publicației elvețiene 24 Heures, reținerea lui Moretti a fost dispusă din cauza riscului de a părăsi țara înainte de finalizarea anchetei. Procurorii investighează în detaliu circumstanțele incendiului tragic.

Ce acuzații sunt aduse proprietarilor barului

În cadrul anchetei, proprietarii francezi ai barului Le Constellation sunt cercetați pentru diverse infracțiuni, inclusiv pentru omor din neglijență, în urma tragediei care a îndoliat întreaga comunitate.

Cum au reacționat familiile celor decedați

Familia victimelor și rudele celor afectați au depus plângeri legale, cerând tragerea la răspundere a celor implicați și asigurarea că astfel de tragedii să nu se mai repete.

Azi, pe 9 ianuarie, Elveția a marcat o zi de doliu național, organizată de Confederație în colaborare cu bisericile elvețiene.

Ca semn de solidaritate la nivel național, clopotele tuturor bisericilor din Elveția au răsunat la ora 14:00 (13:00 GMT). Acest moment a marcat începutul ceremoniei oficiale de comemorare organizate la Crans-Montana.

Un minut de tăcere este de asemenea prevăzut. În acest moment de reculegere, toate persoanele din Elveţia vor putea să aducă un omagiu, cu titlu personal, victimelor dezastrului”, a mai precizat Guy Parmelin, în urmă cu câteva zile.

Patronul barului din Elveția, arestat. Ce a declanșat incendiul

Ancheta aflată în desfășurare a scos la iveală primele detalii despre circumstanțele în care s-a produs tragedia. Conform autorităților, focul ar fi pornit de la lumânări aprinse, amplasate pe sticle de șampanie. Flăcările au ajuns rapid la plafonul subsolului clubului, un spațiu frecventat de numeroși tineri.

