Cum arată începutul de mandat al lui Trump. CTP: „E o nedreptate că nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit" (VIDEO)

Cum arată începutul de mandat al lui Trump. CTP: „E o nedreptate că nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit” (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 oct. 2025, 12:23
Cum arată începutul de mandat al lui Trump. CTP: „E o nedreptate că nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit” (VIDEO)
Cristian Tudor Popescu a demonstrat cu argumente cât de „pacifist” e Donald Trump de fapt. Sursa foto: Captură video - TVR / YouTube
Cuprins
  1. Cum a „rezolvat” Trump războaiele din lume
  2. Ce face „pacifistul” Trump în propria lui țară

Donald Trump e obsedat să câștige Premiul Nobel pentru Pace și pretinde că a „rezolvat” șase războaie. Șapte, mai nou, cu cel din Gaza. Cristian Tudor Popescu, însă, a trecut în revistă adevăratele realizări ale lui Trump, de când și-a început al doilea mandat.

Cum a „rezolvat” Trump războaiele din lume

CTP a amintit că Trump a promis să aducă pacea în Ucraina în 24 de ore de la preluarea mandatului. Nu doar că nu a făcut asta, dar l-a și ridicat în slăvi pe Vladimir Putin, un criminal de război. Asta, în timp ce a avut grijă să zădărnicească efortul eroilor ucraineni de a-și apăra țara.

Între timp, „grație” tot lui Trump, Hamas tocmai și-a primit înapoi niște mii de teroriști pe care-i reținuse Israelul.

„Peace of Shit (traducere: pace de rahat – n.r.)

Câteva dintre marile realizări ale dealerului de viață și moarte Trump.

– Hamas a considerat că e o bună afacere să dea cei câțiva ostatici care mai erau în viață în schimbul eliberării din pușcăriile israeliene a aproape 2000 de teroriști care le pot întări de îndată rândurile. După care, nici gând să depună armele, atacă din nou, primind riposta IDF. Supărat că i se strică pacea Lui, celebrată într-un chiolhan la vârf în Mamaia Mării Roșii, Trump Conciliatorul mârâie soluția finală, care era și cea inițială: „Atunci îl las pe Bibi să radă Gaza la nisip”.

„Înainte de a fi ales, Făcătorul de Pace trâmbița că oprește războiul din Ucraina în 24 de ore, deoarece „știu eu ce să le spun lui Putin și Zelenski”. Și le-a spus.

A trecut aproape un an de atunci, timp în care regele Trump i-a făcut curte asiduu lui Putin, după care a suferit o decepție în amor, declarând Rusia „un tigru de hârtie”, s-a căcat în capul lui Zelenski chiar în Biroul Oval, ca apoi să-l numească mare luptător, capabil să înfrângă Rusia și să recâștige toate teritoriile ocupate, înclusiv Crimeea; acum, ca și în Gaza, vine cu soluția finală și totodată inițială: „Băi Zelenski, dacă nu fuck cedezi tot ce au apucat rușii să înhațe, îl fuck las pe Putin să facă praf toată Ucraina, că e fucking tare”.

Asta, după ce ucrainenii rezistă de 3 ani și jumătate Hoardei Ruse, care ar fi trebuit să-i termine într-o săptămână, potrivit pacifistului Trump…

E limpede ce urmează la Mă-ta Party de Pace de la Budapesta”, a scris gazetarul, pe pagina sa de Facebook.

Ce face „pacifistul” Trump în propria lui țară

În paralel, Donald Trump e așa un om al păcii, încât a trimis Garda Națională în mai multe orașe americane. De asemenea, a reacționat la manifestațiile împotriva sa cu un clip AI, în care aruncă cu fecale în capul protestatarilor:

„- Acasă însă, Kingul nu „negociază” nimic. A redenumit Apărarea Departamentul de Război, război cu America: U.S. Army este aruncată asupra unor state guvernate de democrați, Trump vrea trupe federale pe străzile din Chicago, Portland, Memphis, Washington, Los Angeles. Pe cele 7 milioane de americani care au ieșit să protesteze sub semnul „No King!”, Trump și-a pus coroană, s-a suit el însuși la manșa unui bombardier și a lansat tone de căcat pe capetele lor.

Într-adevăr, e o nedreptate că lui DJ Trump nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit.

P.S.
>Își mai amintește cineva de Canada, Groenlanda și Panama pe care voia să le înșface în pace?”, a mai scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

