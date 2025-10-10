Comitetul Nobel a decis să nu-l recompenseze, în 2025, cu Premiul Nobel pentru Pace, pe președintele american Donald Trump, deși acesta era considerat unul dintre favoriți. Alegerea a stârnit o reacție dură din partea Casei Albe, care acuză o motivație politică în spatele deciziei.

Cum a reacționat echipa lui Donald Trump, după anunțul Comitetului Nobel

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că decizia ar fi o dovadă clară că Comitetul Nobel a pus politica înaintea păcii.

„Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. El are o inimă plină de umanitate și nu va mai fi niciodată un om care să mute munții doar cu forța voinței ca el”, a scris .

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. The Nobel Committee proved they place politics over peace. — Steven Cheung (@StevenCheung47)

De ce acuză Casa Albă Comitetul Nobel

El a continuat atacul direct, afirmând: „Comitetul Nobel a arătat că pune politica înaintea păcii”.

Până în acest moment, Donald Trump nu a a avut nicio reacție pe rețeaua sa socială, . Potrivit ultimelor sale postări, însă, arată că se aștepta la o victorie. El redistribuise mai multe mesaje de susținere și articole care spuneau că merită Premiul Nobel pentru Pace.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat, vineri, că laureata din acest an este , lidera opoziției din Venezuela. Ea a fost recompensată „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

„Doamna Machado primește Premiul Nobel pentru Pace, în primul rând, pentru eforturile sale de a promova democrația în Venezuela. Însă democrația se află, de asemenea, în retragere la nivel internațional. Democrația – înțeleasă ca dreptul de a-ți exprima liber opinia, de a-ți exercita votul și de a fi reprezentat într-un guvern ales – este temelia păcii atât în interiorul țărilor, cât și între ele”, a precizat Comitetul Nobel.

Ce urmează, după reacția Casei Albe

Deși decizia de la Oslo a stârnit valuri de nemulțumire în cercurile republicane americane, Comitetul Nobel și-a apărat decizia, subliniind că premiul recompensează „eforturi reale pentru pace și democrație, nu simple intenții politice”.