Cum arată tranșeele radioactive de la Cernobîl în care s-au „adăpostit” soldații ruși (VIDEO)

Soldații ruși au săpat tranșee în solul extrem de radioactiv al zonei de excludere a Cernobîlului când au controlat centrala nucleară, a confirmat joi un oficial ucrainean pentru postul Voice of America (VOA), finanțat de SUA.

Forțele ruse au capturat centrala de la Cernobîl, locul celui mai mare dezastru nuclear din lume, în prima zi a invaziei Rusiei asupra Ucrainei, pe 24 februarie. S-au retras pe 31 martie, când Rusia și-a repoziționat forțele departe de capitala ucraineană Kiev, scrie themoscowtimes.

Ukrainians were able to tour the Russian trenches in Chernobyl. MREs and other scattered remains of a camp, tank scrapes and trenches, and a large amount of burnt material.

Evgen Kramarenko, directorul agenției de stat ucrainene care gestionează zona de excludere, a trimis VOA o serie de fotografii la nivelul solului care arată tranșee săpate în zonă după ce a vizitat el însuși locul.

Imaginile nedatate cu drone, distribuite miercuri de armata ucraineană, pretind să arate tranșee săpate în pământ în Pădurea Roșie – cea mai contaminată zonă din spațiul de excludere a Cernobîlului. Urmele tancurilor sunt, de asemenea, vizibile pe pământul radioactiv.

Video proof. russian command did order its soldiers to dig fortifications near the Chornobyl nuclear power plant in the radioactive Red Forest in March, 2022. Complete neglect of human life, even of one’s own subordinates, is what a killer-state looks like.

