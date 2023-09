Cum au eliberat polițiștii un urs care rămăsese blocat într-o mașină (VIDEO)

Un videoclip postat pe contul oficial de Twitter al șerifului Washoe, în data de 28 mai, surprinde momentul în care polițiștii au eliberat ursul de pe bancheta din spate a unui sedan crossover.

„Agenții de poliție au coordonat un plan și au reușit să elibereze în siguranță ursul blocat”, se arată în mesajul de pe Twitter.

Misiunea de salvare a implicat atașarea unei frânghii la mânerul ușii din spate a mașinii, apoi tragerea de acaeasta de la o distanță sigură.

Police in Nevada have freed a bear that was trapped inside a car.

A long rope was used to release the animal, which wasn’t injured.

— Sky News (@SkyNews)