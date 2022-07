Cum funcționează lansatoarele HIMARS. Ucraina anunță că a distrus cinci depozite rusești de armament

Purtătorul de cuvânt al şefului administraţiei militare regionale Odesa, Serhii Bratciuk, a anunțat că forţele armate din Ucraina au distrus cinci depozite de arme ruseşti şi o unitate militară în ultimele 24 de ore, conform The Moscow Times.

Printre acestea se numără depozitele din oraşul Nova Kahovka, satul Prelestnoe (de lângă Herson) şi din Doneţk (districtul Leninski, Kirovski şi pe teritoriul unei uzine auto din districtul Petrovsk), conform sursei citate, relatează Agerpres.

De asemenea, în mediul online au apărut înregistrări video cu explozii şi incendii în Lugansk. Media locale consideră că trupele din Ucraina au lovit cu un depozit de armament din Rusia, însă nu există încă o confirmare despre acest fapt, relatează The Moscow Times.

Astfel că, linia frontului este acum situată la aproape 70-80 km de Lugansk, iar forțele din Ucraina au tras mai multe rachete asupra regiunii Lugansk.

Un reprezentant al miliţiei separatiste din Lugansk, Andrei Marociko, a amintit de tiruri masive cu lansatoare HIMARS (sistem de rachete de artilerie cu grad ridicat de mobilitate), anunțul fiind făcut pe contul său Telegram, conform DPA.



Since the capture of Lugansk, artillery fire by Ukrainians on residential areas where only civilians live has increased dramatically.

Here is an example of today from Горловка (Gorlovka)

— Random Cassette (@RandomCassette)