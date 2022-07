Ministrul ucrainean al Apărării: „Lansatoarele HIMARS fac o diferență uriașă pe câmpul de luptă”

Sistemele de rachete de rachete HIMARS, donate de Occident Ucrainei fac o diferență „uriașă” pe campul de lupta, a afirmat Ministrul ucrainean al apararii.

Administratia Biden va trimite inca patru HIMARS ca parte a unui pachet de armament in valoare de 400 de milioane de dolari.

„HIMARS au facut deja o diferenta URIASA pe campul de lupta”, a scris Oleksii Reznikov pe Twitter. „Mai multe astfel de arme, precum si munitie si echipament ne vor spori forta si vor ajuta la demilitarizarea statului terorist. Apreciez foarte mult eforturile depuse de presedintele SUA si secretarul american al apararii pentru a sprijini lupta Ucrainei pentru libertate!”, a adaugat el.

HIMARS have already made a HUUUGE difference on the battlefield. More of them as well as 🇺🇸 ammo & equipment will increase our strength and help to demilitarize the terrorist state. I highly appreciate the efforts of the & to support Ukraine’s struggle for freedom!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov)