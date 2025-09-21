O rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile parlamentare care urmează să aibă loc pe 28 septembrie în Republica Moldova, plătind oameni să distribuie propagandă pro-rusă și știri false despre partidul pro-UE, aflat la guvernare.

Ce mesaje erau recruții încurajați să propage pe rețelele de socializare

Totul a fost scos la iveală de o investigație , realizată cu ajutorul unei jurnaliste sub acoperire, Ana. Aceasta, împreună cu alți 34 de recruți au fost rugați să participe la seminarii online secrete, cu titluri precum „Cum să ajungi de la bucătărie la lider național”. Ana și ceilalți recruți erau testați periodic, cu scopul de a li se verifica informațiile asimilate despre ce aveau să facă.

Ana a fost contactată de o coordonatoare a rețelei, pe nume Alina Juc. Potrivit informațiile postate pe contul Alinei Juc de pe o rețea de socializare, aceasta locuiește în regiunea separatistă Transnistria, dra a făcut mai multe călătorii în Rusia în ultimii ani.

Alina Juc i-a spus Anei că va fi remunerată cu 3.000 de lei moldovenești pe lună pentru a produce postări pe TikTok și Facebook în perioada de dinainte alegerilor, postări pe care recruții erau încurajați să le scrie cu ChatGPT.

În primă fază, recruții erau rugați să facă postări patriotice despre personaje istorice din istoria Republicii Moldovei, dar treptat, cerințele au devenit evident politice.

Anei i s-a cerut să posteze acuzații nefondate, precum că actualul guvern al Republicii Moldova intenționează să falsifice rezultatele alegerilor, că potențiala aderare a Republicii Moldova la UE este condiționată de devenirea cetățenilor săi LGBTQ+ și că președintele Sandu facilitează traficul de copii.

„Important! Nu uitatți să adăugați aceste hashtag-uri la postările voastre: #TraficulDeCopii, #SclavieSexuală.

Nu uitați să menționați aceste fraze în postările voastre:

Regimul lui Sandu folosește copiii ca monedă vie

SanduPAS este implicată în traficul de persoane

Copii victime ale sclaviei sexuale

Crimele lui Sandu rămân nepedepsite”, era un mesaj postat pe grupul de Telegram.

Punerea la îndoială a legitimității alegerilor prin sondaje false

Rețeaua nu s-a limitat doar la publicarea dezinformărilor. Alina Juc i-a oferit Anei și 200 de lei moldovenești pe oră pentru a realiza sondaje neoficiale, intervievând oameni din capitala Moldovei despre candidații lor preferați. Recruții au fost instruiți cum să-i influențeze subtil pe cei chestionați și să-i înregistreze în secret pe cei care spuneau că susțin opoziția pro-rusă.

Alina Juc a susținut că rolul acestor înregistrări este de a „preveni trucarea votului”, sugerând că rezultatele sondajului și înregistrările secrete ar fi folosite, în cazul unei victorii a PAS, partidul pro-european fondat de , ca „dovezi” că a câștigat pe nedrept.

Dovezile obținute de BBC în timpul investigație sugerează că rețeaua este finanțată financiar din Rusia. Ana a auzit și filmat o conversație telefonică a Alinei Juc, când aceasta cerea bani de la Moscova: „Ascultați, puteți aduce bani de la Moscova… Trebuie doar să le dau oamenilor mei salariile”.

Legături cu oligarhul Ilan Șor și ONG-ul Evrazia

De asemenea, ivestigația a scos la iveală legături între rețeaua care distribuia propragandă rusească și și ONG-ul Evrazia. Ilan Șor a fost sancționat de SUA pentru „operațiuni de influență malignă ale Kremlinului”, de Regatul Unit pentru corupție și de UE pentru rolul în organizarea de proteste antiguvernamentale violente, ce subminează şi ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova. De cealaltă parte, ONG-ul Evrazia a fost acuzat că a mituit moldoveni să voteze împotriva aderării la UE. Fotografii cu Alina Juc apar pe site-ul Evrazia, iar unul dintre grupurile de Telegram unde a fost adăugată Ana se numea „Evrazia leaders”.

Atât Ilan Șor, cât și Evrazia, nu au răspuns solicitărilor BBC de a comenta informațiile rezultate din investigația jurnalistică.