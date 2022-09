Cum sunt trucate fotografiile de pe frontul din Ucraina?

Vladimir Putin ar primi în continuarea rapoarte false despre situația de pe fronturile din Ucraina. Analistul militar și cercetătorul Chris Owen explică într-o serie de postări pe Twitter că ofițerii armatei ruse îi mint frecvent pe superiorii lor despre evenimentele din teren.

Ofițerilor ruși li se cer rapoarte periodice despre cele mai recent evenimente, condiția soldaților pe care îi comandă și a echipamentelor din dotare. Acestea trebuie însoțite de fotografii, ceea ce ar fi un indiciu că militarii din conducere nu au încredere în informațiile scrise.

1/ Did a culture of institutionalised lying contribute to Russia’s recent disaster east of Kharkiv, by giving its senior commanders a distorted and false picture of the true situation on the ground? A 🧵 reviewing the evidence.

— ChrisO (@ChrisO_wiki)