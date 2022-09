Cutremur de 7,6 în Mexic chiar în ziua în care erau comemorate seismele devastatoare din 1985 și 2017: „Este ceva legat de această dată” (FOTO, VIDEO)

Un cutremur puternic a lovit luni vestul Mexicului, zguduind clădirile, întrerupând alimentarea cu energie electrică și forțându-i pe locuitorii din capitala Mexico City să iasă pe străzi pentru siguranță, transmite . Chiar astăzi, 19 septembrie, mexicanii comemorau seismele devastatoare din 1985 și 2017.

Cutremur de 7,6 în Mexic. A fost emisă și o alertă de tsunami

Seismul a avut o magnitudine de 7,6 și s-a produs la o adâncime de 15 kilometri, în apropiere de coasta din regiunea de graniță a statelor mexicane Michoacan și Colima, spune instituția de resort din SUA.

7.6 magnitude earthquake strikes near the coast of Michoacan, Mexico. With a Tsunami possible — Jonathan  (@JWeber988)

Primarul din Mexico City, Claudia Sheinbaum, susține că deocamdată nu au fost raportate pagube în capitala țării.

Chiar astăzi, Mexicul comemora două cutremure majore – mii de oameni au murit într-un seism pe 19 septembrie 1985, iar alte 350 aveau să își piardă viața într-un incident similar pe 19 septembrie 2017.

„Este această dată, este ceva legat de această dată”, a declarat Ernesto Lanzetta, proprietarul unei afaceri din cartierul Cuauhtemoc al capitalei mexicane.

Diverse părți din zona centrală a Mexico City au rămas fără curent electric, deși orașul se află la sute de kilometri de epicentrul cutremurului. Pe străzi au fost văzuți rezidenți cu animalele lor de companie, iar turiștii care vizitau o piață locală alături de un ghid erau vizibil confuzi și supărați.

𝗥𝗧𝗘 𝗡𝗲𝘄𝘀: Earthquake hits Mexico on anniversary of deadly tremors or — 🔽𝒓𝒆𝒄𝒆𝒏𝒕/𝒍𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒗𝒊𝒂🔽(MrDJones) (@RecentLatestVia)

Semafoarele au încetat să mai funcționeze.

Centrul american de avertizare specifică a emis o alertă de tsunami pentru zone de pe coasta mexicană, spunând că sunt posibile valuri cu înălțimi de până la 3 metri.