Acasa » Externe » Un cutremur puternic a lovit Japonia, urmat de mai multe replici. Ce au anunțat autoritățile

Un cutremur puternic a lovit Japonia, urmat de mai multe replici. Ce au anunțat autoritățile

Ana Maria
06 ian. 2026, 08:29
Un cutremur puternic a lovit Japonia, urmat de mai multe replici. Ce au anunțat autoritățile
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cutremur în Japonia. Unde a fost localizat epicentrul și cât de extinse au fost efectele
  2. Cutremur în Japonia. Există victime sau pagube materiale?
  3. Câte replici au urmat după seismul principal
  4. Cutremur în Japonia. Cum a reacționat guvernul Japoniei
  5. Cum arată contextul seismic recent al Japoniei

Cutremur în Japonia. Un seism cu magnitudinea de 6,2 a lovit marți dimineață prefecturile Shimane și Tottori din Japonia, la ora 10:18, ora locală. Acesta a fost resimțit cu o intensitate de 5 pe scara seismică japoneză, provocând panică în rândul populației și declanșând alerte de avertizare timpurie pe televizoare și telefoane mobile.

Cutremur în Japonia. Unde a fost localizat epicentrul și cât de extinse au fost efectele

Epicentrul cutremurului a fost localizat în estul prefecturii Shimane, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Mișcarea tectonică a fost resimțită în zone extinse din vestul Japoniei, inclusiv în orașele Matsue și Yasugi din Shimane, dar și în Sakaiminato, Hino și Kofu, din prefectura Tottori, informează The Japan Times.

Cutremur în Japonia. Există victime sau pagube materiale?

Deși autoritățile nu au oferit inițial un bilanț oficial, postul public NHK a relatat că patru persoane au fost transportate la spital, iar mai multe clădiri au suferit avarii. Agenția Meteorologică Japoneză a precizat că nu există risc de tsunami.

Câte replici au urmat după seismul principal

Până la ora 12:50, 12 cutremure au fost înregistrate după seismul inițial, inclusiv unul cu magnitudinea de 5,1, care a atins din nou nivelul 5 pe scara intensității.

Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a anunțat că a fost observată o mișcare a solului de lungă durată – Nivel 4, cel mai ridicat prag, în vestul orașului Tottori. Este prima astfel de alertă emisă în prefectură, de la cutremurul major din Peninsula Noto, din ianuarie 2024. Autoritățile îi sfătuiesc pe cei care locuiesc în clădiri înalte sau pe poduri să fie extrem de vigilenți.

JMA a avertizat că, în următoarele zile, există riscul producerii unor cutremure cu magnitudinea de 5 sau mai mare.

„Activitatea seismică este încă activă în zonă. Există posibilitatea unui cutremur mai mare decât magnitudinea 5, așa că vă rugăm să rămâneți vigilenți”, a declarat Ayataka Ebita, oficial JMA.

Cutremur în Japonia. Cum a reacționat guvernul Japoniei

Premierul Sanae Takaichi a transmis că autoritățile evaluează pagubele și le-a cerut locuitorilor să se pregătească pentru eventuale seisme similare. Totodată, secretarul șef al cabinetului, Minoru Kihara, a precizat că centralele nucleare nu au fost afectate, inclusiv cea din prefectura Shimane, administrată de Chugoku Electric Power.

O pană de curent provocată de seism a dus la suspendarea temporară a liniei Sanyo Shinkansen, între Hiroshima și Okayama. Traficul feroviar a fost reluat complet la ora 13:00.

Cum arată contextul seismic recent al Japoniei

Japonia rămâne una dintre cele mai active zone seismice din lume, potrivit datelor publicate de Agenția Meteorologică Japoneză. În trecut, regiunea Tottori a fost lovită de un cutremur devastator în octombrie 2000, cu magnitudinea de 7,3.

