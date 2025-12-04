Congresmenii democrați au publicat imagini „tulburătoare” cu una dintre reședințele lui Jeffrey Epstein, unde afaceristul și-ar fi dus victimele. Mai multe documente din anchetă ar urma să fie publicate până pe 19 decembrie.

Imagini de pe insula lui Epstein, publicate

Epstein deținea două insule din Insulele Virgine Americane, teritoriu al Statelor Unite în Caraibe. Fotografiile și clipurile au fost făcute pe una dintre acestea, Little St. James, reședința lui principală și locul unde ar fi abuzat mai multe femei și fete minore. Probele au fost obținute în urma unei solicitări către serviciile judiciare locale.

🚨 BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein’s private island that are a harrowing look behind Epstein’s closed doors. See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. — Oversight Dems (@OversightDems)

„Aceste imagini oferă o perspectivă tulburătoare asupra lumii lui Jeffrey Epstein. Publicăm aceste imagini pentru ca oamenii să știe și pentru a ajuta la completarea tabloului infracțiunilor oribile comise de Epstein”, a declarat congresmenul democrat Robert Garcia, membru al comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților, potrivit .

Presiune pe Trump în cazul Epstein

Imaginile sunt prezentate într-un moment în care Administrația Trump e sub presiune pentru a face publice toate documentele referitoare la Jeffrey Epstein. Potrivit unei legi, Ministerul Justiției are termen de publicare până pe 19 decembrie.

Luna trecută, democrații americani au publicat e-mailuri în care Jeffrey Epstein susține că Donald Trump ar fi știut de fete, inclusiv de cele minore. Trump chiar ar fi petrecut câteva ore cu una dintre victime.