B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Imagini „tulburătoare” cu insula lui Jeffrey Epstein, în care afaceristul și-a abuzat victimele (VIDEO, FOTO)

Imagini „tulburătoare” cu insula lui Jeffrey Epstein, în care afaceristul și-a abuzat victimele (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 14:58
Imagini „tulburătoare” cu insula lui Jeffrey Epstein, în care afaceristul și-a abuzat victimele (VIDEO, FOTO)
Sursa foto: Hepta - DPA Images / Jaime Carrero
Cuprins
  1. Imagini de pe insula lui Epstein, publicate
  2. Presiune pe Trump în cazul Epstein

Congresmenii democrați au publicat imagini „tulburătoare” cu una dintre reședințele lui Jeffrey Epstein, unde afaceristul și-ar fi dus victimele. Mai multe documente din anchetă ar urma să fie publicate până pe 19 decembrie.

Imagini de pe insula lui Epstein, publicate

Epstein deținea două insule din Insulele Virgine Americane, teritoriu al Statelor Unite în Caraibe. Fotografiile și clipurile au fost făcute pe una dintre acestea, Little St. James, reședința lui principală și locul unde ar fi abuzat mai multe femei și fete minore. Probele au fost obținute în urma unei solicitări către serviciile judiciare locale.

„Aceste imagini oferă o perspectivă tulburătoare asupra lumii lui Jeffrey Epstein. Publicăm aceste imagini pentru ca oamenii să știe și pentru a ajuta la completarea tabloului infracțiunilor oribile comise de Epstein”, a declarat congresmenul democrat Robert Garcia, membru al comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților, potrivit Blick.

Presiune pe Trump în cazul Epstein

Imaginile sunt prezentate într-un moment în care Administrația Trump e sub presiune pentru a face publice toate documentele referitoare la Jeffrey Epstein. Potrivit unei legi, Ministerul Justiției are termen de publicare până pe 19 decembrie.

Luna trecută, democrații americani au publicat e-mailuri în care Jeffrey Epstein susține că Donald Trump ar fi știut de fete, inclusiv de cele minore. Trump chiar ar fi petrecut câteva ore cu una dintre victime.

Tags:
Citește și...
Institutul american pentru Pace a fost redenumit după președintele Donald Trump
Externe
Institutul american pentru Pace a fost redenumit după președintele Donald Trump
UE schimbă regulile pentru vacanțele anulate și protecția turiștilor. Ce aduc noile măsuri
Externe
UE schimbă regulile pentru vacanțele anulate și protecția turiștilor. Ce aduc noile măsuri
Un bărbat a adus în sat o dronă de tip militar, fără să anunțe pe nimeni. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)
Externe
Un bărbat a adus în sat o dronă de tip militar, fără să anunțe pe nimeni. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)
UE adoptă primul cadru comun pentru combaterea corupției. Ce puncte sensibile au divizat statele membre
Externe
UE adoptă primul cadru comun pentru combaterea corupției. Ce puncte sensibile au divizat statele membre
Răspunsul ferm al șefului NATO, Mark Rutte, la amenințările lui Vladimir Putin: „Suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar”
Externe
Răspunsul ferm al șefului NATO, Mark Rutte, la amenințările lui Vladimir Putin: „Suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar”
Protestele încing Balcanii. După sârbi și bulgari, fermierii greci își cer drepturile în stradă
Externe
Protestele încing Balcanii. După sârbi și bulgari, fermierii greci își cer drepturile în stradă
Cum poți câștiga 23.000 de euro în doar 100 de zile, în Germania. Condiția este să ai între 25 și 55 de ani
Externe
Cum poți câștiga 23.000 de euro în doar 100 de zile, în Germania. Condiția este să ai între 25 și 55 de ani
Donald Trump a ațipit de mai multe ori în timpul unei ședințe a Cabinetului (VIDEO)
Externe
Donald Trump a ațipit de mai multe ori în timpul unei ședințe a Cabinetului (VIDEO)
Avertismentul lui Elon Musk: Inteligența artificială poate deveni periculoasă fără ghidare corectă
Externe
Avertismentul lui Elon Musk: Inteligența artificială poate deveni periculoasă fără ghidare corectă
Președintele sud-coreean: „Japonia și China sunt în conflict și a lua partea uneia dintre ele nu face decât să agraveze tensiunile”
Externe
Președintele sud-coreean: „Japonia și China sunt în conflict și a lua partea uneia dintre ele nu face decât să agraveze tensiunile”
Catalin Drula
Ultima oră
16:36 - De ce e atât de periculoasă lipsa apei potabile? Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă. Ce riscuri imediate apar
16:35 - Pensiile românilor nu vor mai fi distribuite de poștași. Cum se justifică directorul Poștei Române
15:59 - Olimpicii internaționali, dezamăgiți că nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
15:35 - Magistrații nu renunță. Curtea Supremă face ședință pentru a pregăti sesizarea CCR pe pensiile speciale
15:32 - Victor Rebengiuc a primit premiul România Europeană 2025: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Ce a declarat Nicușor Dan la eveniment (VIDEO)
15:32 - Rezultatele autopsiei în cazul Ștefaniei Szabo schimbă complet ancheta. Cum a murit, de fapt, medicul
14:55 - Gest emoționant față de copiii lui! Ce a făcut Dan Alexa la întoarcerea din „Asia Express”
14:38 - Buzoianu ia în calcul desființarea ESZ Prahova, după criza apei: Înțeleg că nu dă documentele Corpului de Control / Cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele unor susțineri politice (VIDEO)
14:34 - Ilie Bolojan cere capete după dezastrul de la Paltinu. Pe cine vrea premierul să mazilească (VIDEO)
14:20 - Tatăl lui Meghan Markle, în stare critică la spital. Ce s-a întâmplat și de ce fiica lui nu îi este alături