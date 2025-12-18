B1 Inregistrari!
Delegația română din S&D: Comisia Europeană trebuie să asume un calendar clar pentru scutul european anti-dronă

Grupul S&D
18 dec. 2025, 12:36
Delegația română din cadrul Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European solicită Comisiei Europene măsuri urgente și un calendar clar pentru implementarea unui scut european anti-dronă și pentru operaționalizarea unui hub de securitate la Marea Neagră, în care România să aibă o poziție centrală.

Este o solicitare venită în această sesiune a Parlamentului European, care reflectă realitățile de securitate din regiune și nevoia ca Uniunea Europeană să răspundă rapid și coerent amenințărilor de la granițele sale estice.

În contextul războiului din Ucraina și al intensificării agresiunilor hibride ale Federației Ruse, România se află într-o poziție strategică esențială. Declarațiile recente ale liderilor NATO confirmă fără echivoc necesitatea consolidării flancului estic, iar o prezență sporită a NATO și a Uniunii Europene pe teritoriul României nu este doar o opțiune politică, ci o condiție pentru menținerea păcii și stabilității regionale.

Poziția eurodeputaților PSD a venit după ce, în ultimele luni, mai multe drone rusești au lovit ținte în proximitatea graniței României, iar unele dintre acestea au pătruns din nou în spațiul aerian românesc.

Aceste evenimente nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate. Ele reprezintă riscuri concrete la adresa securității naționale și europene, care cer reacții imediate, coordonate și eficiente”, susțin europarlamentarii PSD.

Delegația română din S&D atrage atenția că mesajele transmise constant de la Kremlin confirmă faptul că agresiunile hibride, presiunea militară și tentativele de destabilizare nu vor dispărea. Din contră, acestea riscă să se intensifice în lipsa unor măsuri ferme de prevenție și descurajare.

De altfel, încă din luna octombrie, Parlamentul European a avertizat, printr-o rezoluție adoptată, asupra riscului de escaladare a atacurilor în regiunea Mării Negre. Aceste avertismente s-au confirmat, motiv pentru care delegația română din Grupul S&D consideră că este momentul ca Uniunea Europeană să treacă de la declarații la acțiuni concrete.

În acest sens, solicitarea unui scut european anti-dronă, integrat cu capacitățile NATO, reprezintă un pas esențial pentru protejarea infrastructurii critice, a populației civile și a frontierelor Uniunii. În paralel, crearea unui hub de securitate la Marea Neagră, cu România în rol de stat pilot, ar permite coordonarea rapidă a informațiilor, monitorizarea amenințărilor și reacția eficientă în fața incidentelor de securitate.

Poziția delegației române din S&D este una clară: răspunsul Uniunii Europene nu trebuie să fie unul de escaladare, ci de prevenție, protecție și garanții de securitate.

România are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a fi în centrul acestui efort comun. Vecinătatea imediată cu zona de conflict și expunerea directă la amenințări hibride fac din țara noastră un actor-cheie în securitatea flancului estic.

Delegația română din Grupul Socialiștilor și Democraților subliniază că securitatea României este inseparabilă de securitatea Uniunii Europene. Protejarea spațiului aerian românesc, consolidarea capacităților de apărare și prezența europeană la Marea Neagră înseamnă protejarea cetățenilor europeni și prevenirea oricărei forme de escaladare a conflictului.

România trebuie să fie parte a soluției europene, nu doar o zonă de risc. Avem nevoie de decizii rapide, de resurse și de voință politică”, mai arată delegația română din S&D.

