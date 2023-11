Delia, surprinsă de cutremur în Nepal. Bilanțul victimelor se ridică la peste 120 de morți și 500 de răniți

Peste 128 de persoane au murit în care a lovit Nepalul, vineri seară. Aproape 500 de persoane au suferit răni în urma prăbușirii clădirilor, iar autoritățile se tem că numărul morților ar putea crește în orele următoare. Salvatorii nu au reușit să stabilească contactul cu zona colinară din apropierea epicentrului, situată la aproximativ 500 de kilometri vest de capitala Kathmandu.

More then 128 people died and above 500 were injured after a strong 6.4 magnitude earthquake in Nepal…

— Vikas Bailwal (@VikasBailwal4)