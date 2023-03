Deputat PAS: Intențiile Rusiei sunt clare. R. Moldova e într-un război hibrid, dar a abandonat chintesența Mioriței care merge la abator și a luat o poziție destul de proactivă. Colaborăm cu serviciile țărilor partenere (VIDEO)

Andrian Cheptonar, deputat PAS în Parlamentul de la Chișinău, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că Republica Moldova e în plin , iar intențiile Rusiei sunt prea bine cunoscute. Cum pierde pe front în Ucraina, Vladimir Putin are nevoie de un câștig oricât de mic în altă parte, ca s-și hrăneasacă propaganda de acasă. Iar unul dintre instrumentele sale în războiul hibrid declanșat Moldovei e partidul Șor, care organizează la Chișinău tot felul de sub diverse pretexte. Însă „Moldova a abadonat chintesența aceasta a Mioriței care merge la abator” și, cu ajutorul serviciilor țărilor partenere, are „o poziție destul de proactivă”, a spus Cheptonar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Deputat în Parlamentul de la Chișinău: R. Moldova e în plin război hibrid. Știm intențiile Rusiei

„R. Moldova se află acum într-un război hibrid în plină desfășurare. Intențiile Rusiei sunt absolut clare.

În timp ce ei pierd pe front în Ucraina, Putin are nevoie de mici câștiguri pe undeva, să-și hrănească propaganda de acasă. Vedem o agravare a retoricii în jurul Transnistriei, unde la fel Rusia înceracă să-i impună să se implice mai activ. Aceste proteste, practic săptămânale deja, vin acum și e final de iarnă și ori reușesc acum cu programul pe care încearcă ei să-l prezinte ca fezabil, ori nu vor reuși.

Deci mai au vreo două săptămâni în care pot afirma ”veniți să protestăm ca guvernul să ne achite facturile pentru lunile de iarnă”. , pretinde ca guvernul să plătească integral facturile de energie ale tuturor cetățenilor, un lucru de care eu n-am mai auzit… 80% din cetățeni au mai mult de jumătate de factură compensată de guvern, deci statul face maxim ce poate”, a declarat deputatul PAS, pentru B1 TV.

Republica Moldova are sprijinul serviciilor statelor partenere în rezistența pe care o pune Rusiei

„R. Moldova a abandonat chintesența aceasta a Mioriței care merge la abator. Noi am luat o poziție destul de proactivă. Organele de drept ale R Moldova combat și avem o colaborare cu serviciile țărilor partenere, suntem destul de bine informați despre ce se întâmplă și prelucrăm destul de bine situația.

Săptămâna aceasta s-au făcut percheziții și confiscate circa 250 000 de euro, convertit, bani pentru a plăti oamenii care să participe la protestele de mâine (duminică, 12 martie – n.r.)

Poliția a ieșit cu un comunicat în care s-au prezentat public informațiile că există acestă intenție. Această informație publică are ca scop și descurajare, adică noi cunoaștem intențiile, dar pentru agentura rusă e acum ori niciodată pentru că în două săptămâni nu vor mai putea spune ”plătiți facturile din perioada rece”. Va dispărea pretextul și vor trebui să inventeze altceva, să facă PR la noua lor pretenție, care va fi tot o inepție. Asta le trebuie timp și ei nu au timp”, a mai explicat Andrian Cheptonar, pentru B1 TV.