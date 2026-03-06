Descoperire neașteptată într-un colet Temu! Un italian a avut parte de o experiență șocantă după ce a primit acasă un colet comandat de pe platforma Temu. Bărbatul susține că, atunci când a deschis pachetul în care se afla un set de șah, a descoperit și un scorpion viu care a început să se miște prin locuință.

Incidentul a fost relatat de publicația italiană , iar protagonistul întâmplării, Davide, spune că a fost la un pas de a fi înțepat de animalul veninos.

Ce s-a întâmplat când a deschis coletul

Pachetul cu jocul de șah, comandat din , a ajuns la destinație fără să ridice suspiciuni. Cutia era sigilată corespunzător, iar nimic nu părea neobișnuit.

După ce a dus coletul în camera sa și a început să îl desfacă, Davide a avut însă parte de o surpriză neașteptată.

„La început, nu am observat nimic”, spune Davide, încă șocat.

„Am deschis cutia, am verificat dacă tabla de șah era în stare bună și apoi, brusc, am văzut ceva mișcându-se și abia atunci mi-am dat seama ce era. A fost noroc chior că scorpionul nu m-a înțepat.”, a mai adăugat bărbatul.

Potrivit bărbatului, scorpionul avea aproximativ șase centimetri lungime și a început să se deplaseze rapid prin cameră.

Descoperire neașteptată într-un colet Temu! Cum a reacționat bărbatul când a văzut scorpionul

Davide povestește că, inițial, a lăsat cutia lângă picioare în timp ce verifica produsele din interior.

„Am lăsat cutia lângă picioare”, spune Davide.

Când a observat scorpionul, reacția a fost una instinctivă. Speriat, bărbatul a luat primul obiect pe care l-a avut la îndemână și a reușit să omoare animalul.

Cu toate acestea, spune că momentul a fost extrem de tensionat și că încă este marcat de experiență.

„Încă sunt puțin șocat de ce s-a întâmplat”, mai spune el.

Bărbatul consideră că a avut noroc, deoarece situația ar fi putut deveni mult mai periculoasă: „Dacă aș fi deschis cutia din partea opusă, aș fi găsit scorpionul viu în mâinile mele.”

Va face italianul plângere după incident?

Deși incidentul nu a fost raportat deocamdată autorităților, Davide spune că ia în calcul să depună o plângere la poliție. În orice caz, intenționează să reclame situația direct platformei de comerț online.

Rămâne neclar cum a ajuns animalul în interiorul pachetului și cum a reușit să supraviețuiască transportului lung din China până în Italia.

Coletul ar fi fost în tranzit timp de peste două săptămâni, până la livrarea în localitatea Spresiano, unde locuiește Davide.

Specialiștii spun că astfel de situații sunt rare, dar pot apărea atunci când animalele mici ajung accidental în ambalaje sau depozite logistice înainte de expediere.

Cazul a atras deja atenția presei italiene și a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale.