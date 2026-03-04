China comunistă încearcă să oprească războiul care se desfășoară în Orientul Mijlociu, dus de și Israel, pe de-o parte, împotriva Iranului. Guvernul de la Beijing trimite un emisar care să încerce o mediere în Golf.

China comunistă vrea să pună capăt războiului

Guvrnul de la Beijing va trimite un emisar in pentru a încerca o mediere între părțile aflate în conflict. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Wang Yi, care reprezintă China comunistă. declanșat de atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, relatează AFP.

Oficialul chinez a transmis acest mesaj, iniţial, în timpul unei convorbiri telefonice pe care ministrul chinez a avut-o cu omologul său saudit, prinţul Faisal bin Farhan. Informația a fost confirmată printr-o declarație de presă emisă de Ministerul de Externe de la Beijing. Numele emisarului şi ţările pe care le va vizita nu au fost deocamdată comunicate.

China este un partener apropiat al Iranului şi sprijină Teheranul în apărarea suveranităţii sale. În acest context, se mai arată în declarație, Israelul și Statele Unite sunt îndemnate să înceteze operaţiunile militare. Beijingul „a fost întotdeauna o forţă pro-pace şi este dispus să continue să joace un rol constructiv”.

„China îndeamnă insistent toate părţile (…) să revină la dialog şi negocieri cât mai curând posibil şi să împiedice o nouă escaladare a tensiunilor”, a afirmat Wang Yi în declaraţie.

Statele Unite nu iau în considerare oferta chineză

Şeful , Pete Hegseth, a declarat miercuri că SUA se concentrează pe operațiunea militară menită să pună capăt „ambiţiilor nucleare ale ”. În acest context, el a spus că nici China comunistă și nici Rusia nu sunt factori relevanţi în această problemă, după cum relatează The Guardian.

„Nu am niciun mesaj pentru ele (China și Rusia – n. red.), nu sunt un factor în această situaţie, iar problema noastră nu este cu ele”, a declarat Hegseth.

Cele două state au relații diplomatice și comerciale destul de strânse cu Iranul. Mai mult, Moscova are şi legături militare cu Teheranul. Atât Rusia, cât şi China au criticat atacurile SUA-Israel asupra Iranului. Moscova a afirmat că nu a văzut dovezi că Teheranul dezvoltă arme nucleare. Pe de altă parte, Beijingul a cerut încetarea imediată a atacurilor.