B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » China vrea să oprească războiul din Orientul Mijlociu. Guvernul comunist trimite un emisar să încerce o mediere în Golf

China vrea să oprească războiul din Orientul Mijlociu. Guvernul comunist trimite un emisar să încerce o mediere în Golf

Adrian Teampău
04 mart. 2026, 23:54
China vrea să oprească războiul din Orientul Mijlociu. Guvernul comunist trimite un emisar să încerce o mediere în Golf
Sursă foto: Al Jazeera
Cuprins
  1. China comunistă vrea să pună capăt războiului
  2. Statele Unite nu iau în considerare oferta chineză

China comunistă încearcă să oprească războiul care se desfășoară în Orientul Mijlociu, dus de Statele Unite și Israel, pe de-o parte, împotriva Iranului. Guvernul de la Beijing trimite un emisar care să încerce o mediere în Golf.

China comunistă vrea să pună capăt războiului

Guvrnul de la Beijing va trimite un emisar in Orientul Mijlociu pentru a încerca o mediere între părțile aflate în conflict. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Wang Yi, care reprezintă China comunistă. Războiul declanșat de atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, relatează AFP.

Oficialul chinez a transmis acest mesaj, iniţial, în timpul unei convorbiri telefonice pe care ministrul chinez a avut-o cu omologul său saudit, prinţul Faisal bin Farhan. Informația a fost confirmată printr-o declarație de presă emisă de Ministerul de Externe de la Beijing. Numele emisarului şi ţările pe care le va vizita nu au fost deocamdată comunicate.

China este un partener apropiat al Iranului şi sprijină Teheranul în apărarea suveranităţii sale. În acest context, se mai arată în declarație, Israelul și Statele Unite sunt îndemnate să înceteze operaţiunile militare. Beijingul „a fost întotdeauna o forţă pro-pace şi este dispus să continue să joace un rol constructiv”.

„China îndeamnă insistent toate părţile (…) să revină la dialog şi negocieri cât mai curând posibil şi să împiedice o nouă escaladare a tensiunilor”, a afirmat Wang Yi în declaraţie.

Statele Unite nu iau în considerare oferta chineză

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat miercuri că SUA se concentrează pe operațiunea militară menită să pună capăt „ambiţiilor nucleare ale Iranului”. În acest context, el a spus că nici China comunistă și nici Rusia nu sunt factori relevanţi în această problemă, după cum relatează The Guardian.

„Nu am niciun mesaj pentru ele (China și Rusia – n. red.), nu sunt un factor în această situaţie, iar problema noastră nu este cu ele”, a declarat Hegseth.

Cele două state au relații diplomatice și comerciale destul de strânse cu Iranul. Mai mult, Moscova are şi legături militare cu Teheranul. Atât Rusia, cât şi China au criticat atacurile SUA-Israel asupra Iranului. Moscova a afirmat că nu a văzut dovezi că Teheranul dezvoltă arme nucleare. Pe de altă parte, Beijingul a cerut încetarea imediată a atacurilor.

Tags:
Citește și...
Administratia Trump recurge la noi parghii legale pentru a mentine tariful de 10% si a-l majora la 15%
Externe
Administratia Trump recurge la noi parghii legale pentru a mentine tariful de 10% si a-l majora la 15%
Scandal de spionaj în parlamentul britanic. Soțul unei deputate laburiste a fost arestat
Externe
Scandal de spionaj în parlamentul britanic. Soțul unei deputate laburiste a fost arestat
Iranienii au încercat să-l asasineze pe Donald Trump: Americanii au eliminat un lider care ar fi pregătit atentatul
Externe
Iranienii au încercat să-l asasineze pe Donald Trump: Americanii au eliminat un lider care ar fi pregătit atentatul
Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași
Externe
Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași
Funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, amânate la Teheran. Motivul invocat de iranieni
Externe
Funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, amânate la Teheran. Motivul invocat de iranieni
Atac cu dronă asupra unei baze americane lângă Bagdad. Atacul a fost revendicat de milițiile irakiene. A fost atacat și un hotel din Erbil, unde erau cazați soldați americani
Externe
Atac cu dronă asupra unei baze americane lângă Bagdad. Atacul a fost revendicat de milițiile irakiene. A fost atacat și un hotel din Erbil, unde erau cazați soldați americani
Rachetă iraniană interceptată de NATO în Mediterana. Ținta posibilă era Turcia. Reacția autorităților de la Ankara
Externe
Rachetă iraniană interceptată de NATO în Mediterana. Ținta posibilă era Turcia. Reacția autorităților de la Ankara
Cât a cheltuit armata SUA în prima zi de război din Iran. Aproape un miliard de dolari în primele 24 de ore de luptă (GRAFICE)
Externe
Cât a cheltuit armata SUA în prima zi de război din Iran. Aproape un miliard de dolari în primele 24 de ore de luptă (GRAFICE)
NATO a intervenit, pentru prima dată, în conflictul din Orientul Mijlociu: A distrus o rachetă balistică a Iranului care se îndrepta spre Turcia
Externe
NATO a intervenit, pentru prima dată, în conflictul din Orientul Mijlociu: A distrus o rachetă balistică a Iranului care se îndrepta spre Turcia
Situație bizară: 28 de profesori din Bacău, care însoțeau doar 9 copii, sunt blocați în Emirate
Externe
Situație bizară: 28 de profesori din Bacău, care însoțeau doar 9 copii, sunt blocați în Emirate
Ultima oră
23:59 - Ruxandra Luca, mesaj emoționant după luni de discreție: „Liniștea m-a ajutat să-mi regăsesc echilibrul”
23:38 - Anca Țurcașiu și Călin Șerban au găsit bilete spre București după ce au rămas blocați în Orientul Mijlociu
23:12 - Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la concursul de la Viena (VIDEO)
23:07 - Administratia Trump recurge la noi parghii legale pentru a mentine tariful de 10% si a-l majora la 15%
23:02 - Bolojan, despre numirea viitorilor șefi ai serviciilor de informații: „În condiţii normale ar trebui să se ajungă la o înţelegere”
22:35 - Scandal de spionaj în parlamentul britanic. Soțul unei deputate laburiste a fost arestat
22:23 - Situație neașteptată pe aeroportul din Dubai: Mii de români cer ajutor, dar unii nu apar la aeroport
22:19 - Referendumul lui Nicușor Dan amânat pentru anul viitor. Bolojan bagă la sertar voința bucureștenilor (Video)
22:05 - De ce a fost Bolojan primul premier și nu Grindeanu. Explicațiile șefului Guvernului / Ce a spus despre tensiunile din PNL (VIDEO)
21:41 - Trucul premierului Bolojan. Cum a scos mai mulți banii din buzunarele românilor ca să-i dea primarilor (VIDEO)