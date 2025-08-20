Descoperire șocantă în Franța: patru trupuri, plutind în Sena. Cum au fost găsite victimele

Descoperire macabră în suburbia Choisy-le-Roi, . Pe 13 august, un trecător a alertat autoritățile după ce a văzut un corp plutind lângă un pod. Câteva ore mai târziu, polițiștii care căutau zona au scos la suprafață încă trei .

Cuprins:

Cum au fost găsite victimele

Există o legătură între victime

Procurorii francezi au precizat că primul corp aparține unui bărbat de 40 de ani, localnic, care se afla de puțin timp în apă. Celelalte trei victime erau însă într-o stare foarte avansată de descompunere. Potrivit anchetatorilor, una dintre persoane a fost strangulată, iar o alta prezenta urme clare de violență, informează

Nu există o legătură între victime

Un bărbat este reținut și interogat la Paris, fiind principalul suspect. Poliția nu a oferit detalii despre identitatea sa și nici despre numărul crimelor pentru care este cercetat. În prezent, anchetatorii subliniază că nu există dovezi ale unei legături între cele patru victime.

Este posibil ca acestea să fi fost aruncate în apă în locuri diferite, în amonte, și aduse de curenți până la podul din Choisy-le-Roi, unde au fost descoperite.