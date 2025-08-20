O persoană a dat lovitura în Franța după ce a câștigat la EuroMillions. Despre ce sumă este vorba

Un jucător norocos a intrat în posesia recordului absolut al loteriei EuroMillions, după ce a ghicit toate cele cinci numere și cele două stele norocoase.

Premiul câștigat la lotto, în valoare de 250 de milioane de euro, a fost câștigat în Franța, a anunțat .

Cuprins:

Premiul istoric înregistrat la EuroMillions

Care este Reacția oficialilor și care sunt premiile secundare

Premiul istoric înregistrat la EuroMillions

Conform sursei menționate, jackpotul a atins plafonul maxim de 250 de milioane €, după mai multe extrageri consecutive fără câștigător. Biletul câștigător a fost validat în , iar câștigătorul urmează să își revendice premiul.

Numerele câștigătoare au fost: 24, 31, 34, 41 și 43, iar stelele norocoase sunt 06 și 08.

Câștigul a venit la scurt timp după ce o familie din Irlanda a câștigat un premiu tot de 250 de milioane € la extragerea din , conform The Independent.

Care este Reacția oficialilor și care sunt premiile secundare

Andy Carter, consilier principal pentru câștigători la Allwyn, a afirmat: „Jackpotul de marți are potențialul de a schimba nu doar viața câștigătorului, ci și viața prietenilor și familiei acestuia. Așadar, asigurați-vă că achiziționați un bilet pentru a avea șansa de a câștiga cea mai mare sumă”, potrivit sursei citate.

Pe lângă marele premiu, au fost și alte câștiguri semnificative:

7 persoane au câștigat al doilea premiu, având cinci numere și o stea, fiecare primind aproximativ 152.000 €.

Alți 7 jucători au nimerit cinci numere, câștigând în jur de 15.800 €.

78 de participanți au avut patru numere și două stele, fiecare obținând aproximativ 985 €.

În total, 1.622.924 de persoane au câștigat câte aproximativ 3 €, după ce au nimerit două numere.

Jackpotul record a fost posibil după ce premiul a „rulat” din 6 iunie, fără a fi câștigat. Astfel, s-a ajuns la plafonul maxim stabilit de regulament, de 250 de milioane €, stabilind un moment istoric pentru EuroMillions.