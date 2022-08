Detalii despre starea de sănătate a lui Salman Rushdie. Scriitorul a fost conectat la un ventilator după ce a fost înjunghiat la o conferință în New York

Autorul de origine indiană Salman Rushdie a fost conectat la un ventilator vineri seară, după ce a fost înjunghiat în gât şi în abdomen în statul american New York de un tânăr de 24 de ani, transmite AFP, citată de

„Veştile nu sunt bune.

Salman îşi va pierde probabil un ochi, nervii de la braţ i-au fost secţionaţi şi a fost înjunghiat în zona ficatului”, a declarat vineri seară Andrew Wylie, agentul scriitorului britanic în vârstă de 75 de ani, pentru The New York Times.

Atacul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei locale 10:45, la scurt timp după ce scriitorul britanic, în vârstă de 75 de ani, a urcat pe scena unui centru cultural din Chautauqua, o comunitate din vestul New York-ului, pentru a susține un discurs. Martorii au povestit că au văzut un bărbat alergând spre scenă și apoi „lovindu-l cu pumnii sau cu un cuțit” pe Rushdie. apoi pe podea.

După câteva ore, poliția a confirmat că „un suspect s-a repezit pe scenă şi i-a atacat pe Salman Rushdie şi pe intervievator”, „înjunghiindu-l” pe scriitor „în gât” și „în abdomen”.

Agresorul a fost imediat arestat şi plasat în detenţie, ofiţerul Staniszewski dezvăluind că se numeşte Hadi Matar, în vârstă de 24 de ani, din statul New Jersey.

se află în operaţie după ce a fost atacat pe scenă la o conferinţă din statul New York, a declarat un purtător de cuvânt al lui Rushdie, Andrew Wylie, citat de Reuters.

Potrivit unei relatări de la faţa locului, atacatorul l-a lovit cu un cuţit de mai multe ori pe Rushdie în zona gâtului şi a pieptului. Mai multe persoane au sărit în ajutorul scriitorului şi unii dintre ei l-au imobilizat pe atacator, a mai spus Nolen. Ulterior, acesta a fost arestat de un poliţist.

„Lupta lui este şi a noastră, universală”, a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron pe Twitter, asigurând că este „astăzi, mai mult ca niciodată, alături de el”.

For 33 years, Salman Rushdie has embodied freedom and the fight against obscurantism. He has just been the victim of a cowardly attack by the forces of hatred and barbarism. His fight is our fight; it is universal. Now more than ever, we stand by his side.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)