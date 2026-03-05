B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Explozie puternică la un petrolier ancorat în largul Kuweitului. Navă avariată și scurgeri de petrol în Golful Persic

Explozie puternică la un petrolier ancorat în largul Kuweitului. Navă avariată și scurgeri de petrol în Golful Persic

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 08:10
Explozie puternică la un petrolier ancorat în largul Kuweitului. Navă avariată și scurgeri de petrol în Golful Persic
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Explozie în apropierea unui petrolier ancorat
  2. Incidentul s-a produs în afara apelor teritoriale
  3. Atacuri recente asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz
  4. Alte incidente maritime în ultimele zile

Un petrolier ancorat în largul coastelor Kuweitului a fost avariat după o „explozie puternică”, iar din unul dintre tancuri s-au scurs hidrocarburi, potrivit agenției britanice pentru siguranță maritimă UKTMO. Incidentul are loc într-un context de tensiuni crescute în regiunea Golfului, unde mai multe nave au fost atacate în ultimele zile.

Explozie în apropierea unui petrolier ancorat

Un petrolier aflat în largul coastelor Kuweitului a suferit o explozie puternică, care a provocat avarierea unuia dintre tancurile navei și scurgeri de petrol, potrivit agenției britanice pentru siguranță maritimă UKTMO.

„Căpitanul unui petrolier ancorat a raportat că a văzut şi a auzit o explozie puternică la babord, apoi a observat o mică ambarcaţiune părăsind zona” în largul regiunii Mubarak al-Kabeer, a transmis agenţia subordonată Marinei Regale, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Explozia a dus la scurgerea de hidrocarburi din navă, însă autoritățile au precizat că situația nu a degenerat într-un incendiu.

Potrivit UKTMO, echipajul petrolierului este în siguranță, iar la bord nu au fost raportate victime.

Incidentul s-a produs în afara apelor teritoriale

Autoritățile kuweitiene au confirmat că incidentul a avut loc în afara apelor teritoriale ale țării.

Ministrul de interne al Kuweitului a precizat că petrolierul se afla la peste 60 de kilometri de portul Mubarak al-Kabeer în momentul exploziei.

Portul este unul important pentru transportul maritim din regiune și poate fi accesat de navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, punct strategic aflat la ieșirea din Golful Persic.

După incident, UKTMO a transmis un avertisment navelor care navighează în regiunea Golfului, recomandând prudență sporită.

Atacuri recente asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz

Explozia are loc într-un context de securitate tot mai fragil în zona Golfului Persic.

Miercuri, o navă port-container a fost lovită de două rachete în timp ce încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime ale comerțului mondial cu petrol. În prezent, numeroase nave sunt imobilizate în zonă din cauza tensiunilor generate de războiul din Orientul Mijlociu.

În urma acestor evoluții, Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice a anunțat că deține controlul „total” asupra Strâmtorii Ormuz, pasaj strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial.

Alte incidente maritime în ultimele zile

Evenimentele recente se înscriu într-o serie de incidente maritime raportate în zonă.

În urmă cu patru zile, autoritățile din Oman au anunțat că un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz a fost atacat, iar patru membri ai echipajului au fost răniți.

De asemenea, duminică, autoritățile de la Bruxelles au anunțat că o navă din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forțele Speciale belgiene.

Tensiunile din regiune continuă astfel să afecteze securitatea rutelor maritime strategice pentru comerțul global cu energie.

Tags:
