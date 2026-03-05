În fiecare an, apropierea zilelor de 1 și 8 martie aduce aceeași discuție în multe școli și grădinițe. Părinții se întreabă ce cadouri ar trebui să primească educatoarele și profesoarele. Pentru unii părinți, oferirea unei flori sau a unei atenții simbolice este un gest firesc de apreciere. Pentru alții, însă, acest obicei ajunge să creeze presiune și situații incomode. Tot mai multe cadre didactice încearcă să evite astfel de momente și le transmit părinților că nu își doresc cadouri. Cu toate acestea, lucrurile nu se opresc mereu aici.

Subiectul a fost readus recent în discuție printr-o . Un părinte a povestit că educatoarele de la grădiniță au cerut clar să nu primească nimic de 8 martie, spunând că astfel de gesturi sunt interzise și că nu vor accepta cadouri. Chiar și așa, pe holul grădiniței, unii părinți spuneau că nu se poate să nu ducă nimic și că măcar un voucher ar trebui oferit.

Comentariile din online au arătat că situația nu este deloc izolată. „Alt caz, la liceu, diriginta a rugat părinții în ședință să nu vină cu cadouri de 1/8 martie și a ieșit o semi ceartă. Că nu au cum să nu aducă ceva, că văd alții de la alte clase și „ce o să zică lumea”. Sunt unii bolnavi cu capul pe luat cadouri/atenții”, a scris un internaut.

Cât de mare este presiunea socială în școli și grădinițe

Discuțiile din mediul online arată că problema pentru cadrele didactice nu ține doar de gestul în sine. În multe cazuri, presiunea socială creată în jurul acestui obicei devine adevărata problemă. Un utilizator a remarcat cât de absurdă poate deveni uneori situația.

„Nu cred că vreodată în viață am auzit pe cineva să zică: ia uite x nu i-a luat nimic la educatoare/învățătoare/profesoară. În primul rând: cine ar afla? Cum? Cunoștințele tale nu au cum să afle dacă nu le spui, iar cadrul didactic deja a zis că nu dorește. Cine, mai exact, te judecă? Și dacă te judecă, ce? A zis femeia că nu vrea cadou, aia e singura părere de care ar trebui să îți pese”, se arată intr-un comentariu.

Alți utilizatori au povestit experiențe similare din grădinițe, unde tensiunile apar adesea pe grupurile de ale părinților.

„Din postarea asta pot doar să mă bucur că s-au mai trezit din ei la realitate. Maica-mea s-a mai plâns și ea de-a lungul anului trecut că la grădinița fratelui meu (în București, sector 1, evident) se iscă cu ceartă și scandal din cauza părinților pe grupurile de WhatsApp de fiecare dată, pentru că o majoritate a părinților consideră că este normal să strângă câte 200 de lei pe cap de copil, la grupa de 20 de copii, ca să cumpere cadou pentru învățătoare. E o singură femeie, nu are nevoie de aranjamente de buchete de flori de 1.000 de euro, să fim serioși. Cred că maica-mea s-a certat cu tot grupul de mămici, l-a pus pe copil să-i facă învățătoarei o felicitare de mână, și s-a și mutat din oraș la scurt timp după”, a mai spus cineva.

Ce stă, de fapt, în spatele obiceiului cadourilor

Mulți dintre cei care au comentat pe acest subiect spun că, dincolo de gestul în sine, problema este legată de mentalitatea socială. Rușinea și teama de judecata celorlalți joacă un rol important. Un utilizator a explicat că această presiune este adânc înrădăcinată în societate și că mulți oameni continuă să acționeze ghidați de ideea „să nu mă fac de râs”. În opinia lui, acest reflex social este atât de puternic încât devine greu de schimbat, indiferent de generație.

Alți internauți consideră că lucrurile s-ar putea schimba doar dacă ar refuza ferm cadourile. Potrivit unui comentariu, mesajul că nu se doresc daruri nu este suficient dacă, în momentul în care părinții totuși vin cu ele, acestea sunt acceptate. În astfel de situații, obiceiul continuă, pentru că oamenii înțeleg că regula nu este, de fapt, una strictă.