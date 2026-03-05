O prăbușire produsă marți într-o mină de coltan din estul Republicii Democrate Congo s-a soldat cu moartea a cel puțin 200 de persoane, potrivit autorităților locale. Numărul victimelor este însă contestat de un reprezentant al grupului rebel M23, care controlează zona, acesta afirmând că ar fi vorba despre doar cinci morți și susținând că incidentul ar fi fost provocat de bombardamente.

Prăbușire mortală într-o zonă minieră controlată de rebeli

Incidentul a avut loc la minele Rubaya, un important sit de extracție a coltanului din estul Republicii Democrate Congo, zonă aflată sub controlul grupării rebele M23, conform Știrile ProTv.

Ministerul Minelor din Congo a transmis că prăbușirea s-a soldat cu un bilanț de cel puțin 200 de victime, fiind unul dintre cele mai grave accidente miniere din regiune.

Versiunea oficială este însă contestată de Fanny Kaj, un înalt reprezentant al grupării M23, care a afirmat că incidentul nu ar fi fost cauzat de un alunecare de teren, ci de bombardamente.

„Pot confirma că ceea ce se publică nu este adevărat. Nu a fost niciun alunecament de teren; au fost bombardamente, iar numărul morților nu este cel pe care îl spun oamenii. Au murit doar cinci persoane”, a declarat Kaj.

Totuși, un miner din zonă, Ibrahim Taluseke, a afirmat că a participat la recuperarea a peste 200 de cadavre din perimetrul minier.

„Ne este frică, dar sunt vieți care sunt în pericol”, a spus el, adăugând că accesul la informații exacte este limitat, deoarece proprietarii minelor evită să comunice bilanțul real al victimelor.

Coltanul, resursă strategică pentru tehnologia globală

Regiunea Rubaya este un centru important pentru exploatarea coltanului, un minereu care conține tantal, metal folosit în producția de smartphone-uri, computere și componente pentru industria aeronautică.

Republica Democrată Congo este unul dintre cei mai mari producători globali de coltan, furnizând aproximativ 40% din producția mondială în 2023, conform datelor U.S. Geological Survey. Minele din Rubaya asigură peste 15% din aprovizionarea globală cu tantal.

Conflictul armat și criza umanitară din estul Congo

Estul Republicii Democrate Congo este afectat de zeci de ani de conflicte armate între forțele guvernamentale și diverse grupări insurgente, inclusiv M23, grupare despre care se afirmă că ar fi susținută de Rwanda.

În mai 2024, M23 a preluat controlul orașului Rubaya și a impus taxe asupra transportului și comerțului cu coltan. Un raport al ONU estima că aceste activități ar genera grupării rebele venituri de aproximativ 800.000 de dolari lunar.

Situația securitară din regiune a contribuit la o criză umanitară majoră, cu peste 7 milioane de persoane strămutate în Congo, dintre care peste 300.000 au fost nevoite să își părăsească locuințele începând din decembrie.

Un incident similar produs luna trecută într-o zonă minieră a provocat moartea a peste 200 de persoane.