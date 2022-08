Înjunghiat pe o scenă din New York! Scriitorul Salman Rushdie, autorul „Versetelor satanice”, a fost transportat de urgență la spital cu un elicopter militar

Scriitorul de origine indiană Salman Rushdie, care a primit multe ameninţări cu moartea după ce a scris „Versetele satanice”, a fost atacat și înjunghiat pe o scenă din statul american New York, relatează

Informații difuzate de poliție arată că 75 de ani, ar fi fost înjunghiat în gât în timpul unui interviu.

În timpul atacului a fost rănită ușor și persoana care îl intervieva pe scriitor. Potrivit poliției, suspectul a fost reținut, iar Rushdie a fost transportat cu avionul la un spital local.

În fotografiile și imaginile video postate pe rețelele sociale, o persoană, identificată drept Rushdie poate fi văzută primind îngrijiri pe scenă.

Poliția din Chautauqua a confirmat că o persoană a fost înjunghiată, fără a preciza inițial identitatea victimei.

Chautauqua Institution se află într-o zonă rurală din vestul New Yorkului, cunoscută pentru seria de prelegeri de vară. Salman Rushdie a mai susţinut prelegeri la evenimente organizate de această instituţie. Evenimentul de vineri, denumit „Salman Rushdie & Henry Reese”, făcea parte dintr-o serie despre „redefinirea căminului american” în secolul 21.

New York State Police: Rushdie appears to have been stabbed in neck and flown to hospital by helicopter. His condition is not known.

Suspect is in custody.

