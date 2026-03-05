B1 Inregistrari!
Rusia se oferă să medieze negocierile de pace dintre Iran și SUA. Washingtonul spune că nu are nevoie de intermediari

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 09:51
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Rusia își oferă serviciile de mediere
  2. Obiectivele SUA și Iranului, greu de atins prin forță
  3. Vladimir Putin critică atacurile asupra Iranului

Rusia s-a declarat pregătită să medieze eventuale negocieri de pace între Iran și Statele Unite, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Diplomatul rus Mihail Ulianov a afirmat că Moscova își poate oferi serviciile de mediere, însă Washingtonul consideră că nu are nevoie de intermediari.

Rusia își oferă serviciile de mediere

Rusia s-a declarat dispusă să medieze un eventual dialog între Iran și Statele Unite, în încercarea de a reduce tensiunile dintre cele două state, conform Știrile ProTv.

Declarația a fost făcută de diplomatul rus Mihail Ulianov pentru publicația Izvestia.

„Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-și ofere serviciile de mediere”, a declarat diplomatul rus.

Potrivit acestuia, Iranul ar privi favorabil o astfel de inițiativă din partea Moscovei. Cu toate acestea, Statele Unite au transmis că nu consideră necesară implicarea unui intermediar în eventualele discuții.

Obiectivele SUA și Iranului, greu de atins prin forță

Mihail Ulianov a declarat că reluarea dialogului dintre Washington și Teheran pare puțin probabilă în acest moment, în contextul tensiunilor actuale.

Totuși, el a susținut că obiectivele principale ale celor două state nu pot fi atinse prin mijloace militare.

Potrivit diplomatului rus, Statele Unite încearcă să împiedice Iranul să dezvolte arme nucleare, în timp ce Teheranul își dorește ridicarea sancțiunilor impuse de comunitatea internațională.

În opinia sa, aceste obiective nu pot fi realizate prin forță militară.

Ulianov a criticat și modul în care Washingtonul gestionează situația.

„De fapt, americanii gestionează foarte prost situația”, susține diplomatul rus, citat de Xinhua.

Vladimir Putin critică atacurile asupra Iranului

În același context, președintele rus Vladimir Putin a criticat atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

Potrivit agențiilor oficiale ruse, liderul de la Kremlin a discutat la începutul acestei săptămâni cu liderii Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului și Qatarului despre situația din regiune.

În timpul convorbirilor telefonice, Vladimir Putin a condamnat operațiunile militare împotriva Iranului, pe care Kremlinul le-a descris drept „agresiune neprovocată”.

Anterior, oficialii ruși au declarat că Moscova menține un contact permanent cu conducerea iraniană, în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu.

