Administratia Trump recurge la noi parghii legale pentru a mentine tariful de 10% si a-l majora la 15%

Administratia Trump recurge la noi parghii legale pentru a mentine tariful de 10% si a-l majora la 15%

Flavia Codreanu
04 mart. 2026, 23:07
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Ce pârghii legale folosește Trezoreria SUA pentru a ocoli decizia instanței
  2. Cum va introduce Trezoreria tarife specifice pe sectoare
  3. Ce impact au aceste tarife asupra mediului de afaceri

Trezoreria SUA va anunța, „probabil”, chiar în această săptămână, că majorează tariful comercial global impus de Donald Trump de la 10% la 15%, conform declarației făcute de secretarul Scott Bessent. Noul tarif este menit să înlocuiască taxele impuse pe importurile pe care președintele SUA le-a fixat anul trecut, dar care au fost recent anulate de Curtea Supremă a Statelor Unite.

Ce pârghii legale folosește Trezoreria SUA pentru a ocoli decizia instanței

Administrația Trump a găsit o cale legală prin care să ocolească decizia instanței supreme. Oficialii de la Casa Albă au spus anterior că lucrează la documentația necesară pentru a alinia taxele vamale cu „declarațiile contradictorii” ale președintelui Trump. Acesta a anunțat inițial un tarif de 15% după decizia Curții Supreme, dar ulterior a impus o taxă de 10%.

Casa Albă a folosit o autoritate comercială netestată, cunoscută sub numele de „Secțiunea 122”, care îl autorizează pe președintele SUA să declare un tarif de până la 15% fără aprobarea Congresului, pentru o perioadă de 150 de zile, în anumite condiții. Acesta a declarat integral următoarele:

„Cred cu tărie că nivelurile tarifare vor reveni la vechile valori în termen de cinci luni”, a declarat secretarul Scott Bessent.

Cum va introduce Trezoreria tarife specifice pe sectoare

Casa Albă a anunțat că va folosi și alte instrumente legale pentru a menține noile tarife. Mai exact, se va recurge la instrumente cunoscute sub numele de „Secțiunea 301” și „Secțiunea 232” pentru a introduce tarife după expirarea celor 150 de zile. Aceste tarife vizează, de regulă, țări sau industrii specifice. Astfel, i se va permite SUA să impună taxe ca răspuns la practici comerciale neloiale și, respectiv, la amenințări la adresa securității naționale, scrie BBC.

Trump le-a folosit anterior pentru a impune taxe pe importurile de metale, inclusiv oțel și aluminiu, automobile și alte produse. Trecerea la un tarif general de 10%, cu excepții pentru anumite bunuri, a pus transporturile din toate țările pe picior de egalitate.

Ce impact au aceste tarife asupra mediului de afaceri

Taxele au declanșat un val de negocieri comerciale, în timp ce mai multe state au încercat să obțină niveluri mai scăzute în schimbul unor promisiuni de investiții și al altor concesii. Ulterior, Curtea Supremă a SUA a anulat aceste tarife, precum și unele măsuri anunțate anterior pentru bunuri din Mexic, Canada și China, considerate impuse în baza unor puteri de urgență.

Donald Trump a reacționat anunțând un tarif global de 10%. A doua zi, a scris pe rețelele sociale că îl va majora la 15%, însă taxa a intrat în vigoare la nivelul mai scăzut.

Instrumente legale precum Secțiunile 301 și 232 obligă Casa Albă să respecte anumite proceduri. Acestea includ prezentarea unei justificări în urma unei investigații și acordarea unor termene clare de notificare și consultare pentru companii.

Companiile au afirmat că respectarea acestor reguli este preferabilă anunțurilor bruște de politică făcute până acum de Trump, deoarece le-ar oferi mai mult timp pentru a se adapta la schimbări, chiar dacă politica finală nu ar diferi semnificativ.”, au declarat reprezentanții mediului de afaceri

