Conflictul din Orientul Mijlociu reaprinde temerile legate de stabilitatea economiei mondiale. Directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, , a atras atenția asupra riscurilor generate de escaladarea tensiunilor din regiune. În opinia sa, situația actuală ar putea deveni un nou test important pentru economia globală.

Cum afectează conflictul din Orientul Mijlociu economia globală

Lumea intră într-o perioadă în care șocurile economice devin tot mai frecvente și mai greu de anticipat. Avertismentul vine de la directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva.

„Trăim într-o lume în care şocurile sunt mai frecvente şi mai neaşteptate şi ne avertizăm membrii de ceva vreme că incertitudinea este acum noua normalitate”, a transmis aceasta, la o conferinţă despre Asia în 2050, informează .

Potrivit șefei FMI, dacă se va prelungi, efectele s-ar putea vedea rapid în creșterea prețurilor la energie și în înrăutățirea sentimentului din piețe. De asemenea, conflictul ar putea pune presiune suplimentară asupra inflației și asupra ritmului de creștere economică.

Războiul a izbucnit sâmbătă, după o ofensivă americano-israeliană lansată împotriva Iranului. De atunci, prețul petrolului a crescut brusc, iar piețele financiare internaționale au intrat într-o perioadă de turbulențe. Kristalina Georgieva a descris evoluția recentă a piețelor drept un adevărat „carusel”. Mai mult, ea a precizat că volatilitatea ar putea continua dacă situația nu se calmează rapid.

Ce avertisment transmite FMI despre economia globală

Conflictul din Orientul Mijlociu este urmărit îndeaproape de Fondul Monetar Internațional, care analizează deja posibilele efecte asupra economiei mondiale. Potrivit Kristalinei Georgieva, concluziile acestor evaluări vor fi incluse în raportul „World Economic Outlook”, ce urmează să fie publicat în luna aprilie.

În prezent, instituția estimează o creștere economică globală de 3,3% pentru 2026. Pentru anul următor, prognoza indică o creștere de 3,2%, după o ușoară revizuire făcută în luna ianuarie.