Acasa » Externe » Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)

Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)

Adrian A
05 mart. 2026, 11:09
sursa foto: X.com/Donald Trump
Marele ayatollah din Iran Abdollah Javadi Amoli a emis o lege jihadistă, fatwa, prin care fiecăre iranian este obligat să verse sângele lui Donald Trump și al israelienilor. În islamul șiit, fatwa este obligatorie pentru toți credincioșii musulmani.

Lege în Iran pentru asasinarea lui Donald Trump

„Vărsarea sângelui lui Trump și al sioniștilor este obligatorie”, a anunțat marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli, în lege.

De asemenea, clericii iranieni au emis alte două legi fatwa prin care cer musulmanilor din întreaga lume să răzbune uciderea ayatollahului Ali Khamenei în timpul atacului americano-israelian asupra Iranului.

Prima lege a fost emisă duminică de Marele Ayatollah Naser Makarem Shirazi și a declarat că răzbunarea morții lui Khamenei „este datoria religioasă a tuturor musulmanilor din lume”.

A doua fatwa a fost emisă de Ayatolla Nouri Hamedani și a declarat că „răzbunarea sângelui liderului martir al revoluției este obligatorie pentru toți musulmanii”.

Tentativă de asasinat împotriva lui Trump

Un lider iranian suspectat că ar fi avut legătură cu un plan de asasinare a lui Donald Trump a fost ucis într-o operațiune a armatei americane, potrivit unui anunț făcut de secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth.

Oficialul american a confirmat că ținta intervenției era conducătorul unei unități despre care Washingtonul susține că ar fi fost implicată în pregătirea atentatului.

Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump, dar președintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a menționat secretarul apărării Pete Hegseth într-o conferință de presă.

Cazul ar avea legătură cu un dosar deschis în 2024 de Departamentul de Justiție al SUA, care a pus sub acuzare un cetățean iranian suspectat că ar fi fost implicat într-un complot ordonat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice pentru eliminarea lui Donald Trump.
