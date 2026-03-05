B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Prețul petrolului urcă rapid după escaladarea războiului SUA–Iran. Ce urmează pentru piețele energetice

Prețul petrolului urcă rapid după escaladarea războiului SUA–Iran. Ce urmează pentru piețele energetice

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 08:20
Prețul petrolului urcă rapid după escaladarea războiului SUA–Iran. Ce urmează pentru piețele energetice
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce cresc din nou prețurile petrolului
  2. Cum afectează conflictul producția de energie din regiune
Tensiunile din Orientul Mijlociu au împins joi în sus prețurile petrolului. Piețele sunt tot mai îngrijorate de posibile perturbări în aprovizionarea globală cu petrol și gaze. Temerile au apărut pe fondul prelungirii închiderii strâmtorii Hormuz. Situația este alimentată de conflictul dintre Israel, Statele Unite și Iran, care amplifică incertitudinea geopolitică și crește temerile privind stabilitatea fluxurilor energetice globale.

De ce cresc din nou prețurile petrolului

Prețurile petrolului au urcat semnificativ joi dimineață, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Investitorii reacționează la evoluțiile militare din regiune, care alimentează temerile privind stabilitatea aprovizionării globale cu energie.

Petrolul Brent s-a scumpit cu 1,67 dolari pe baril, o creștere de 2,05%, ajungând la 83,07 dolari pe baril. În același timp, cotația West Texas Intermediate a urcat cu 1,94 dolari, echivalentul a 2,60%, până la 76,60 dolari pe baril, informează Reuters.

Escaladarea vine după ce miercuri conflictul din regiune s-a intensificat. Statele Unite au atacat o navă iraniană în apropierea coastelor Sri Lankăi, incident în urma căruia aproximativ 80 de persoane și-au pierdut viața. În paralel, Senatul american a votat în favoarea susținerii campaniei militare lansate sâmbătă. Acest vot indică faptul că tensiunile din regiune ar putea continua să se amplifice.

Cum afectează conflictul producția de energie din regiune

Conflictul din Orientul Mijlociu începe să lovească direct în producția și exporturile de energie. Mai multe state din regiune au fost nevoite să își reducă activitatea, pe fondul dificultăților logistice și al riscurilor de securitate. Irak, al doilea cel mai mare producător de petrol din cadrul OPEC, a redus producția cu aproape 1,5 milioane de barili pe zi. Decizia a fost luată în principal din cauza lipsei spațiilor de stocare și a limitărilor privind rutele de export.

În același timp, și sectorul gazelor naturale este afectat. Qatar, cel mai mare producător de gaz natural lichefiat din Golful Persic, a anunțat oprirea parțială a producției. Autoritățile avertizează că reluarea completă a activității ar putea dura cel puțin o lună. Această situație amplifică temerile privind presiunile asupra piețelor energetice globale.

