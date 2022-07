Dezbaterea dintre Liz Truss și Rishi Sunak pentru șefia conservatorilor britanici, întreruptă din cauză că moderatoarea Kate McCann a leșinat în direct (VIDEO)

A doua dezbatere televizată dintre candidații la conducerea Partidului Conservator din Regatul Unit, Liz Truss și Rishi Sunak, a fost anulată după ce moderatoarea, Kate McCann, a leșinat în direct, potrivit și .

Programată să dureze o oră, dezbaterea a fost oprită cam la jumătate. În timp ce vorbea Liz Truss, telespectatorii au auzit o căzătură puternică și au văzut-o pe șefa diplomației britanice în exercițiu îndreptându-se șocată către moderatoare. Transmisia a fost întreruptă, iar dezbaterea nu a mai fost reluată.

NEW | It has been confirmed that Kate McCann fainted during the TalkTV .

