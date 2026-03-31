Acasa » Externe » Pe Donald Trump l-au lăsat nervii. După refuzurile venite din Europa, liderul de la Casa Albă a izbucnit „Statele Unite vor ține minte. Descurcați-vă singuri!”

Pe Donald Trump l-au lăsat nervii. După refuzurile venite din Europa, liderul de la Casa Albă a izbucnit „Statele Unite vor ține minte. Descurcați-vă singuri!"

31 mart. 2026, 15:11
Pe Donald Trump l-au lăsat nervii. După refuzurile venite din Europa, liderul de la Casa Albă a izbucnit Statele Unite vor ține minte. Descurcați-vă singuri!
Cuprins
  1. „Luați-vă singuri petrolul”
  2. Mesaj special de la Casa Albă pentru Franța
  3. Europa nu se bagă în războiul lui Trump

Donald Trump și-a pierdut răbdarea după ce tot mai multe state europene refuză să ofere orice fel de ajutor Statelor Unite în războiul din Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă a trecut la amenințări.

„Luați-vă singuri petrolul”

Într-un prim mesaj, Donald Trump îi îndeamnă pe britanici să cumpere combustibil din Statele Unite sau să meargă „să-și ia petrolul” direct din Strâmtoarea Ormuz.

„Toate acele țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza blocajului din Strâmtoarea Hormuz, cum ar fi Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am două sugestii pentru voi:

1. Cumpărați de la SUA, avem destul

2. Adunați-vă puțin curaj, mergeți în Strâmtoarea Hormuz și pur și simplu LUAȚI-L. Va trebui să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, așa cum voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea a trecut. Mergeți să vă luați petrol!”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Mesaj special de la Casa Albă pentru Franța

Iar pentru Franța, Donald Trump a avut un mesaj separat.

„„Franța nu a permis avioanelor cu destinația Israel, încărcate cu echipament militar, să survoleze teritoriul francez. Franța s-a dovedit foarte puțin de ajutor în ceea ce-l privește pe «Măcelarul Iranului», care a fost eliminat cu succes! SUA nu vor uita!!!”, a scris Donald Trump.

Europa nu se bagă în războiul lui Trump

Mesajul președintelui american vine la doar câteva ore de când secretarul de stat Marco Rubio a declarat că SUA ar putea fi nevoită să își reevalueze relația cu NATO după încheierea războiului din Iran, numind presupusa lipsă de sprijin a alianței militare în timpul conflictului din Orientul Mijlociu „foarte dezamăgitoare”.

Rubio a atacat membrii NATO pentru că le-au refuzat accesul la baze militare, în urma criticilor anterioare ale președintelui Donald Trump, care a afirmat că partenerii din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord sunt „lași” și că alianța este un „tigru de hârtie”.

