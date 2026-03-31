ULTIMĂ ORĂ: Polonia refuză cererea SUA de dislocare a bateriilor Patriot în Orientul Mijlociu. Trump primește refuz după refuz din Europa

Donald Trump se lovește de un alt refuz al unui stat european de a intra în conflictul din Iran. Polonia a anunțat că nu va trimite bateriile sale Patriot în Orientul Mijlociu, așa cum și-ar fi dorit Casa Albă.

Polonia îi întoarce spatele lui Trump

„Bateriile noastre Patriot și muniția lor sunt folosite pentru a proteja spațiul aerian polonez și flancul estic al NATO. Nimic nu se schimbă în această privință și nu intenționăm să le mutăm nicăieri! Aliații noștri știu foarte bine și înțeleg cât de importante sunt sarcinile pe care le avem aici. Securitatea Poloniei este o prioritate absolută.”, este declarația ministrului polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polonia operează două baterii Patriot care au atins capacitatea operațională deplină la sfârșitul anului 2025. Sistemele Patriot, fabricate în Statele Unite ale Americii, pot doborî rachete sau aeronave inamice la distanțe de până la 100 km și sunt descrise ca un element esențial al sistemului de apărare polonez și al flancului estic al NATO.

Anunțul ministrului Apărării de la Varșovia vine după ce și premierul polonez Donald Tusk a anunțat că niciun soldat polonez nu va merge pe frontul din Orientul Mijlociu.

Refuz după refuz din Europa

De asemenea, ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a refuzat utilizarea bazei de la Sigonella, de pe insula Sicilia, de către Statele Unite pentru avioane de luptă implicate în războiul din Iran

Șeful Statului Major, Luciano Portolano, l-a sunat pe ministru și, după verificări, a decis că nu este vorba despre zboruri normale sau logistice, iar operațiunile nu erau incluse în tratatul cu Italia.

„Verificările iniţiale au confirmat că nu este vorba despre zboruri normale sau logistice şi, prin urmare, nu sunt incluse în tratatul cu ţara noastră.”, declară oficialii din Italia.

notează că Portolano, autorizat de ministru, a informat comandamentul american că avioanele nu puteau ateriza la Sigonella pentru că nu primiseră autorizare și nu fusese efectuată nicio consultare prealabilă.

Și deja este celebru , care și-a închis recent spațiul aerian pentru zborurile care au legătură cu războiul din Iran și a interzis anterior utilizarea bazelor Rota și Moron de către Statele Unite.