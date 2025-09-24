B1 Inregistrari!
Doliu în cinematografie: Claudia Cardinale a murit la 87 de ani

Doliu în cinematografie: Claudia Cardinale a murit la 87 de ani

Ana Beatrice
24 sept. 2025, 09:15
Doliu în cinematografie: Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum a început povestea unei legende
  2. Care au fost marile ei roluri
  3. Cum era privată viața Claudiei Cardinale
  4. Ce premii a primit actrița
  5. Ce moștenire lasă în urmă Claudia Cardinale

Actrița Claudia Cardinale, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei europene, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani, la domiciliul său din apropierea Parisului, înconjurată de familie, informează reuters.com.

Considerată un veritabil sex-symbol al anilor ’60, Cardinale a cucerit publicul și critica prin farmecul său, naturalețea și talentul său actoricesc. Născută în Tunisia la 15 aprilie 1938, Claudia Cardinale a devenit o legendă a filmului european, colaborând cu regizori precum Federico Fellini sau Luchino Visconti și jucând alături de actori de calibru ca Alain Delon, Henry Fonda sau Marcello Mastroianni.

Cum a început povestea unei legende

Drumul Claudiei Cardinale spre celebritate nu a fost deloc ușor. Provenind dintr-o familie de origine siciliană stabilită în Tunisia aflată sub protectorat francez, tânăra Claudia a atras atenția în 1957, când a câștigat titlul de „Cea mai frumoasă italiancă din Tunis”. Distincția i-a deschis accesul către lumea cinematografiei italiene, unde a debutat într-o producție regizată de Mario Monicelli. În scurt timp, chipul său expresiv și prezența carismatică au făcut-o să devină o figură inconfundabilă, iar aparițiile sale la festivalurile europene de film au fost întâmpinate cu entuziasm de public și paparazzi.

Sursa Foto: Hepta.ro

Care au fost marile ei roluri

Ascensiunea Claudiei Cardinale a cunoscut apogeul în anii ’60, când a jucat în producții care au intrat în istoria cinematografiei mondiale, precum Rocco și frații săi (1960), Ghepardul (1963) sau capodopera lui Sergio Leone, A fost odată în Vest (1968), unde a rămas în memoria publicului drept un adevărat simbol al feminității. Colaborările cu regizori de prestigiu i-au consolidat reputația, iar personajele pe care le-a adus pe ecran au impresionat prin complexitate, sensibilitate și forță interioară, fiind interpretate cu o naturalețe și intensitate ce au cucerit generații întregi.

Cum era privată viața Claudiei Cardinale

Dincolo de cariera strălucitoare, viața Claudiei Cardinale a fost marcată și de momente dramatice. În 1957, actrița a fost victima unui viol, experiență traumatizantă din care s-a născut primul ei fiu, Patrick. Multă vreme, Cardinale a ascuns adevărul și l-a prezentat publicului drept fratele său mai mic. Ulterior, Patrick a fost adoptat de soțul ei de atunci, producătorul Franco Cristaldi. După despărțirea de acesta, actrița și-a găsit liniștea într-o relație de lungă durată cu regizorul Pasquale Squitieri, alături de care a avut o fiică, pe nume Claudia, potrivit fr.wikipedia.org.

Ce premii a primit actrița

De-a lungul carierei sale, Claudia Cardinale nu a fost răsplătită doar cu admirația publicului, ci și cu unele dintre cele mai prestigioase distincții internaționale. În 1993, i-a fost acordat Leul de Aur pentru întreaga activitate la Festivalul de Film de la Veneția, recunoaștere a contribuției sale esențiale la cinematografia europeană. Nouă ani mai târziu, în 2002, a primit Ursul de Aur onorific la Berlinală, un premiu care i-a confirmat statutul de legendă a ecranului.

Homenajele dedicate actriței au continuat și mai târziu. În 2017, imaginea Claudiei Cardinale a fost aleasă pentru afișul oficial al Festivalului de Film de la Cannes, o decizie care a stârnit un val de emoție și apreciere. Organizatorii au explicat atunci că alegerea reprezintă un simbol al vitalității, al libertății și al eleganței inconfundabile care au definit întreaga sa carieră. Acea apariție nu doar că i-a reconfirmat aura de icoană a cinematografiei, dar a fost și un tribut adus farmecului său atemporal, capabil să inspire noi generații de cinefili.

Ce moștenire lasă în urmă Claudia Cardinale

Dincolo de rolurile care au făcut istorie, Claudia Cardinale a fost o femeie implicată în numeroase cauze sociale. A fost ambasadoare a bunăvoinței pentru UNESCO, a sprijinit campanii împotriva SIDA, a militat pentru drepturile femeilor și pentru protejarea mediului. În 2023, a fondat o organizație care susține tinerii artiști. Refuzând chirurgia estetică și transformările artificiale, actrița a transmis mereu un mesaj de autenticitate și demnitate.

